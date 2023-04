Se Uomini e Donne e Terra Amara fanno più ascolti della finale del GF VIP 7

Uomini e Donne e Terra amara fanno più ascolti della finale del Grande Fratello VIP 7: che cosa non sta funzionando nella prima serata di Canale 5?

Che questa edizione del Grande Fratello VIP 7 sia stata decisamente sottotono, è un dato di fatto, sia per ascolti che per contenuti ( gli unici che si entusiasmano sono i fandom che si nutrono di dinamiche tossiche e meno tossiche sui social). E’ un dato di fatto che sia stata la finale meno vista di sempre. E’ un dato di fatto che tutto il prime time di Canale 5 stia soffrendo e che quindi per Mediaset, in fin dei conti, un programma che fa più dello show di Michelle Hunziker e di Pio e Amedeo, è un programma su cui puntare. Immaginiamo quindi che il Grande Fratello VIP tornerà il prossimo anno, sempre con Alfonso Signorini ma ci auguriamo che si cambi rotta, anche se sarà un po’ complicato, visto che servirebbe una vera e propria rivoluzione. Perchè se è vero che 2.8 milioni di spettatori davanti alla tv in prima serata, neppure Pio e Amedeo li hanno portati, è altrettanto vero che al pomeriggio, la Queen della tv, Maria de Filippi, ne incolla 3 milioni con Uomini e Donne, tanto varrebbe a questo punto, inventarsi qualcosa con uno spin off del programma di Canale 5, abbattendo ancora di più i costi, e ottenendo lo stesso risultato. Non solo Uomini e Donne alle 3 del pomeriggio fa più ascolti di un programma di prima serata ma succede lo stesso con Terra amara. Anche ieri la soap turca, che ha superato la media di 2.8 milioni di spettatori, ha battuto praticamente la finale del Grande Fratello VIP 7. Domandiamoci quindi: sta funzionando davvero tutto nel migliore dei modi?

La prima serata non funziona più: che sta succedendo?

E’ chiaro che ci sia qualcosa che non sta funzionando e uno dei problemi principali che riguarda in generale l’intera prima serata è la lunghezza dei format ma soprattutto l’orario di inizio. Resta a oggi incomprensibile il motivo per il quale una prima serata debba iniziare alle 21.45 se tutto va bene e terminare quasi alle 2 di notte. Maria de Filippi ha dimostrato, con questa edizione di Amici che sta andando in onda, che si può chiedere al sabato sera a mezzanotte e mezza con un buon dato. E immaginiamo che si possa chiedere anche al lunedì sera a mezzanotte e mezza senza doversi allungare necessariamente fino alle 2. E soprattutto che si possa iniziare alle 21,30 in modo che il pubblico non scappi.

Basterebbe guardate i dati che fanno in prime time canali come il 20, il 21, il 27, Real Time stessa per rendersi conto che la gente ama la prima serata vera. Quella che inizia alle 21,20 e che termina alle 23,30 perchè, vi sveliamo un segreto, il giorno dopo la gente normale e comune, va a lavorare. Se a questo si aggiunge il fatto che i giovani seguono sulle piattaforme in streaming la diretta o rivedono i video, il pubblico si riduce. E se si vuole quindi riportare qualcuno davanti al piccolo schermo, sempre che non sia troppo tardi, bisognerebbe ricominciare anche da qui, dalla partenza.

Se al pomeriggio ci sono 3 milioni di persone disposte a seguire un programma come Uomini e Donne, perchè non dovrebbero esserci anche in prime time, alle 21? Perchè le 21 sono diventate ormai le 22 e la gente è stufa di questa continua mancanza di rispetto.