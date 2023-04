Sandra Milo e il suo racconto shock a Domenica IN: parla di violenza e di denunce che non servono

Il racconto crudo e forte di Sandra Milo a Domenica IN lascia tutti senza parole

Nella puntata di Domenica IN del 9 aprile 2023, c’è stata una lunga intervista a Sandra Milo. L’attrice si è raccontata a tutto tondo e come aveva fatto anche in altre occasioni, è tornata anche a parlare delle violenze che aveva subito dal suo ex marito . Le parole di Sandra Milo hanno colpito molto anche il pubblico che sta seguendo la puntata di Domenica IN nella puntata di Pasqua. Perchè l’attrice, non ha solo raccontato in modo crudo l’episodio di cui è stata vittima ( che è stato uno dei tanti, come si è capito dalle sue parole) ma ha anche spiegato il suo punto di vista sulle violenze. Dalle sue parole si è infatti compreso che non crede alla giustizia, che non crede nelle denunce. Mara Venier ha invece ribadito quanto sia importante denunciare, perchè se è vero che esiste la legge di Dio, è altrettanto vero che esiste una legge per la quale chi compie atti violenti, deve andare in carcere e pagare.

Il racconto di Sandra Milo a Domenica IN

L’attrice, con uno sguardo al passato, ha raccontato di un episodio realmente drammatico: “Una volta, stavo filmando un film al Pincio e stavo nella roulotte. Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. “

E poi: “Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate. Enrico mi ha portato all’ospedale a fare le analisi al cranio perché pensavano che era rotto, per fortuna non è stato così. Però ho perso completamente l’uso delle orecchie. Uno è distrutto per sempre, perché me l’ha sfracellato. L’altro l’hanno ricostruito e ci sento, però con un orecchio solo.” Questo racconto ha lasciato tutti senza parole.

Mentre Mara quindi provava a ricordare l’importanza di denunciare e di fare in modo che queste persone paghino per i loro reati, la Milo ha detto la sua: “Non cambia. Sono migliaia di anni che l’uomo è così. Ricordati che il primo assassino della storia è stato Caino”.