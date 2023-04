Ascolti disastrosi per Pasquetta in prima serata: vince di poco Canale 5, malissimo Sanremo su Rai 1

Il documentario su Sanremo non funziona: ecco i dati auditel della prima serata del 10 aprile 2023, niente da fare per Rai 1, vince Canale 5

Cosa ci dicono i dati auditel relativi agli ascolti tv del 10 aprile 2023? Il festival di Sanremo ha ancora il suo fascino a due mesi dalla finale oppure no? E’ stata una mossa vincente quella di mandare in onda un altro speciale dopo così tanto tempo? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel relativi agli ascolti tv della prima serata. E gli ascolti ci dicono che lunedì di Pasquetta, c’erano pochi italiani davanti alla tv alle 21,30 circa! Davvero pochissimi spettatori per una prima serata che ha deluso sulle ammiraglie. Nè Canale 5 nè Rai 1 infatti hanno superato i 2 milioni di spettatori nel prime time, forse anche per via della proposta troppo debole per la prima serata.

Ma vediamo nel dettaglio i dati di ascolto del 10 aprile 2023.

Gli ascolti del 10 aprile 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Nella prima serata di Pasquetta, su Rai 1 Sanremo 2023 – Tra Palco e Realtà ha appassionato 1.860.000 spettatori pari all’11.5%. Su Canale 5 Belle & Sebastien ha raccolto davanti al video 2.087.000 spettatori pari al 13.3% di share. Vince quindi di pochissimo, Canale 5. La decisione della Rai di mandare in onda dopo due mesi un documentario dedicato al Festival non sembra aver pagato. Scelta errata. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.538.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Vicinissime quindi Rai 1 e Rai 3 nella serata di Pasquetta.

Su Rai2 L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha interessato 1.061.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 949.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 809.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Il Profumo del Mosto Selvatico ha registrato 613.000 spettatori con uno share del 3.6%. Un grande classico porta sempre grandi ascolti.

Su Tv8 : Spider-Man: Far From Home segna 458.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la prima puntata della nuova stagione di Only Fun – Comico Show ha raccolto 538 .000 spettatori con il 3.2%.