E’ sempre mezzogiorno: entra un piccione in cucina, la reazione di Antonella Clerici

Mentre Fulvio Marino cucina entra un piccione nello studio di E' sempre mezzogiorno. La reazione di Antonella Clerici è unica

Antonella Clerici non riesce davvero a nascondere nulla al suo pubblico di E’ sempre mezzogiorno, soprattutto in diretta. Oggi è entrato un piccione, mentre Fulvio Marino spiegava la sua ricetta del giorno l’uccello è entrato in cucina. Spettacolo nello spettacolo perché altri l’avevano già visto e attendevano le mosse del piccione sperando volasse via da solo, fuori. Antonella Clerici appena l’ha visto ha fermato tutto. “Scusate ma c’è un piccione al centro dello studio, è un piccione vero” ha aggiunto che era vero perché nel suo bosco di E’ sempre mezzogiorno ci sono tanti animali finti. La Clerici si cala del tutto nella parte quando conduce il programma del mezzogiorno su Rai 1, sempre attenta a parlare con gli scoiattoli, con la mucca e con gli altri animali, perché sa bene che davanti allo schermo ci sono anche i bambini. Il suo bosco in tv ricorda una favola e quando è entrato il piccione la sua reazione ha fatto ridere tutti.

Antonella Clerici e il piccione nello studio di E’ sempre mezzogiorno

“Scusate, c’è un piccione vero al centro dello studio” ha esclamato la Clerici fermando tutti. Lorenzo Biagiarelli ha proposto il suo aiuto per cacciarlo via. “Lasciatelo qui, gli apriremo le porte e lo facciamo uscire con calma – ha subito precisato la conduttrice – Poi dite che non è un bosco reale, è venuto nel suo habitat naturale. Non è che va negli altri studi, viene qui” ha spiegato convinta Antonella. Sulle sue parole immediate le risate di Daniele Persegani e Francesca Marsetti. La chef le ha fatto notare che per un piccione l’habitat naturale non è certo una cucina.

Leggermente infastidita Antonella Clerici ha invece ricordato che loro non sono in una cucina ma in un bosco. Per fortuna c’è chi ha ancora fantasia, come Antonella Clerici. “Ci è venuto a trovare nella nostra casa del mezzogiorno. Più bosco reale di così”. Intanto, il piccione ha continuato a camminare osservato da tutti e per fortuna ha preferito il dietro le quinte al bosco e ai fornelli di Antonella in tv.