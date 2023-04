Gianni Sperti fa perdere la pazienza ad Armando: “Io sono stupido tu sai tutto” e si parla anche di sorrisetti e minacce

Le parole di Gianni Sperti fanno infuriare Armando Incarnato scatenatissimo nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Puntata parecchio infuocata quella di Uomini e Donne in onda oggi 11 aprile 2023 su Canale 5. Come molti spettatori avranno visto, Armando Incarnato è stato sicuramente uno dei protagonisti del programma di Maria de Filippi oggi. Che cosa ha fatto? Di tutto, ha anche litigato, per l’ennesima volta, con Gianni Sperti. Anche nella puntata odierna infatti, si è parlato dell’abitudine di Armando di commentare le vicende degli altri, di parlare di cose che gli vengono dette, di fornire segnalazioni. Gianni Sperti quindi ha fatto anche dell’ironia in merito a quello che succede nello studio di Uomini e Donne e il suo tono, ha fatto un po’ infuriare il cavaliere campano che ha ovviamente risposto per le rime,

“Io non so fare l’opinionista e tu sei qua per sopperire alle mie mancanza. Dove non arrivo io, arrivi tu. Io sono un po’ più stupido, tu sei intelligente e sai tutto” ha detto Gianni nella puntata di Uomini e Donne di oggi.

Le parole di Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Gianni Sperti ha continuato con queste parole: “Tu sei una persona che ha dentro di sé la cattiveria. Non fai altro che trovare informazioni sulle persone, lo fai con tutti e lo fai anche con me. A me tu che sappia tutto di me, non me ne frega. A me della tua vita non interessa. Di tutti i messaggi che ti arrivano sulle persone che non arrivano a noi, ma arrivano a te perché pensano che tu faccia parte della redazione o sei tu che fai in modo che ti arrivino per minacciare le persone? Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia”

Armando Incarnato a questo punto, cosa strana, ha iniziato a urlare, perdendo la pazienza. “Mi stai scocciando. Ora stai zitto e mi fai parlare. Le persone che stanno in questo studio vengono da più città italiane. La gente mi manda dei messaggi e l’ho sempre detto che non sono la redazione, c’è un numero verde per le segnalazioni. Stai esagerando. Ma va bene così”. Maria tra le risate ha cercato di smorzare i toni dicendo che non c’è nessun numero verde per le segnalazioni.

Gli spettatori a casa come sempre si sono divisi di fronte a queste vicende. E c’è chi ad esempio, da mesi, continua a chiedersi, come mai Armando sia ancora in quello studio, visto che da tempo non esce con nessuna donna. Una spettatrice ha scritto: “Ma questo Armando che si immischia è parla di tutti …come mai ancora ve lo tenete , visto che non è li x trovare una donna? Certe volte non vi capisco“. Un’altra spettatrice ha scritto: “Dalla parte di Gianni, Armando insopportabile, arrogante, maleducato….non mi viene in mente neanche un solo aggettivo positivo“. E ancora: “Cosa aspetta Maria a cacciare Armando. È chiaro che nel programma non cerca l’amore ma è solo un elemento di disturbo“.

La puntata di Uomini e Donne di oggi ha visto anche un altro momento molto accesso, quello durante il quale Aurora ha lanciato delle pesantissime accuse ad Armando. Almeno da parte sua, perchè fare il provino del GF VIP, come ha detto anche la De Filippi, non è un reato…