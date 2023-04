Il ritorno di Uomini e Donne fa bene anche a Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 si avvicina a Matano

Pomeriggio 5 ritrova gli ascolti perduti: ecco i numeri dell'11 aprile 2023

Dopo gli ascolti davvero molto bassi nel pomeriggio di Pasquetta ( più che prevedibile come risultato con una rete spenta) Canale 5 torna a fare la voce grossa e a incassare i soliti ascolti. Nel pomeriggio dell’11 aprile infatti si vola con le due soap e poi con Uomini e Donne, ancora una volta vicino ai 3 milioni di spettatori. Un altro risultato da incorniciare per Maria de Filippi che sta per portare a casa una delle edizioni più viste del programma di Canale 5. Impossibile poi non notare che, grazie anche al ritorno di Uomini e Donne, con ottimo traino per Amici e il day time nel talent, nonostante il crollo con Un altro domani, alla fine anche Pomeriggio 5 riesca a risalire la china. Il programma di Barbara d’Urso negli ultimi giorni, dopo un picco in negativo dei primi di aprile, sta ritrovando una fetta di pubblico che si era perso strada facendo, soprattutto nella seconda parte del programma, che ieri ha quasi raggiunto 2 milioni di media. Il programma di Barbara d’Urso è a soli 3-4 punti di share da La vita in diretta che comunque, ottiene il suo bel 20% di share e non teme nessuno.

Ma vediamoli i dati del pomeriggio per capire quali sono i gusti degli italiani in questa primavera che sa un po’ di autunno.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i numeri dell’11 aprile 2023

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.590.000 spettatori con il 19.5%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.676.000 spettatori con il 16% (presentazione a 1.667.000 e il 13.2%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.957.000 spettatori con il 22.4%. La soap tutta italiana torna a fare i classici ascolti di sempre, con una ottima media vicina ai 2 milioni di spettatori. A seguire, il Tg1 a 1.482.000 spettatori e il 18.8%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 2.080.000 spettatori con il 22% (presentazione a 1.615.000 e il 20.1%). Leggero calo per La vita in diretta.

Su Canale5 Beautiful sempre molto bene con una media di 2.743.000 spettatori (20.4%) e Terra Amara 2.856.000 spettatori (22.9%), mentre Uomini e Donne è seguito da 2.786.000 spettatori pari al 27% (Finale a 2.415.000 e il 26.7%) . Incredibile come un programma del pomeriggio abbia uno share così alto ma questo è il segreto del successo di Maria de Filippi. A seguire, una nuova puntata più lunga di Amici fa 1.954.000 spettatori pari al 22.2%. A seguire Un Altro Domani sigla 1.363.000 spettatori (16.9%), mentre Pomeriggio Cinque incolla davanti al video 1.439.000 spettatori (17%) nella presentazione, 1.852.000 spettatori (19.4%) nella parte più corposa e 1.920.000 spettatori (18%) ne I Saluti.

Sempre benissimo su Rai 2 Milo Infante. Su Rai2 Ore 14 interessa 733.000 spettatori pari al 6.3% e BellaMa’ 387.000 spettatori pari al 4.4%. A seguire Candice Renoir sigla 255.000 spettatori pari al 3%. Su Rai3 Tg Regione informa 2.175.000 spettatori (16.8%); Aspettando… Geo arriva a 479.000 spettatori (5.7%) e Geo a 957.000 spettatori (10%).

Vediamo gli ascolti delle altre reti. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 569.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 619.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 559.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 372.000 spettatori (3.6%). A seguire N.C.I.S. New Orleans ha conquistato 274.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 294.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 244.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 592.000 spettatori con il 5%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 298.000 spettatori con il 3.3%. A seguire Terra lontana è la scelta di 426.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Tagadà è visto da 324.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 347.000 e il 2.8%, #Focus a 237.000 e il 2.8%), mentre C’era una volta il Novecento raggiunge 122.000 spettatori pari all’1.4%.