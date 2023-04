Un’ex dama del trono over pronta a sganciare una bomba su Armando per farlo fuori da U&D

L'ex dama di Uomini e Donne, Pamela Barretta è pronta a sganciare la bomba su Armando: se parla, deve andare fuori dal programma

Pamela Barretta è pronta a sganciare la bomba su Armando Incarnato. Lo racconta senza troppi giri di parole sui social, dopo quello che ha visto in onda nell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5. L’ex protagonista del programma di Canale 5 ha raccontato di aver saputo che Armando, come qualcuno ha detto in quello studio, ha cercato in diverse occasioni di partecipare ad altri programmi. Va detta una cosa: se mai Armando avesse fatto il provino del Grande Fratello VIP alla corte di Signorini ( e non altri provini sena valore), di certo Maria de Filippi lo avrebbe saputo. Capirete bene che a Mediaset non si muove foglia che Maria de Filippi non voglia, figurarsi se non era informata anche di questa questione. Per cui sul GF VIP, e un provino ufficiale, non farlocco, ci possono essere ben pochi dubbi. La Barretta però sembra essere convinta anche di altro. In riferimento ad Armando, a quello che è successo a Uomini e Donne e alle parole di Aurora e a quelle dell’Incarnato, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha commentato: “Ci rimase così male quando come tentatore fu preso Michele e non lui. Falsoooo. Potrei sganciare una bomba… ho aspettato qualche anno… Proprio perchè ho imparato… La fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori… nonostante avessi ragione… Mai avere fretta”.

Pamela Barretta pronta a sganciare una bomba su Armando per farlo fuori dal programma

Nel corso della serata di ieri, la Barretta ha condiviso altre storie, dicendo che ha ricevuto tante richieste, richieste di chi la invita a raccontare tutta la verità su Armando, in modo che finalmente si possa fare chiarezza. La bella dama pugliese ha anche aggiunto che se mai dovesse realmente parlare, Armando sarebbe costretto una volta per tutte a lasciare il programma. Cosa succederà? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi su questa situazione…