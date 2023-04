Viva Rai 2 torna in onda ed è subito show con Annalisa e tutta la compagnia (VIDEO)

Che show Annalisa nella puntata di Viva Rai 2 del 12 aprile 2023: il ritorno di Fiorello si nota eccome

Puntata assolutamente da rivedere, per chi se la fosse persa, quella di Viva Rai 2 in onda il 12 aprile. Hanno fatto molto bene questi giorni di riposo a tutta la squadra di Fiorello. Il comico è tornato in onda dopo le ferie di Pasqua e ha riacceso subito la rete ( scopriremo poi domani con i dati auditel, quanto il pubblico aspettava di rivedere di nuovo Fiorello su Rai 2). Oggi puntata parecchio scoppiettante con una super Annalisa che ha regalato delle esibizioni davvero uniche. Non solo con il suo ultimo successo Mon Amour che è già tormentone, diventerà ben presto una hit come quelle che solo Annalisa sa sganciare. La bella cantante, si è cimentata in delle prove niente male e ha anche avuto un ruolo di tutto rispetto nella parodia di Mare Fuori, che oggi, è diventata anche un po’ Gomorra, a dire il vero. Non c’erano Ciro e il Chiattillo ma l’IPM di Napoli ha riaperto lo stesso e per l’occasione, insieme al Comandante, come sempre Mauro Casciari, c’erano direttamente dal Glass di Via Asiago, proprio Biggio e Fiorello ma per loro, anche una bella sorpresa, o forse no. Il comandante ha infatti deciso che ci vuole ordine e disciplina nell’istituto e per questo ha deciso di portare una nuova direttrice per l’IPM e sapete chi è ? Annalisa…Un colpaccio per questo istituto insomma. Anche la cantante ligure si è prestata a un momento di grande divertimento. Va detto però che Annalisa ha un po’ sbagliato serie o forse di proposito, ha anche citato Gomorra, visto che, entrando nel cortile ha dichiarato: ‘Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost’.

Per chi si fosse perso questa nuova puntata di Viva Rai 2 tornata in onda il 12 aprile dopo la breve sosta nelle ferie di Pasqua, ecco uno spezzone, un video assolutamente da rivedere con la meravigliosa Annalisa.

Viva Rai 2 c’è anche Annalisa nell’IPM di Fiorello, ecco il video

Viva Rai 2 torna ovviamente domani sempre alle 7 in diretta e per chi volesse rivedere anche questa puntata, c’è sempre RaiPlay con lo streaming.