Maria de Filippi a centro studio per il suo “pupillo”: per Armando la conduttrice cambia protocollo

Maria de Filippi rompe il protocollo di Uomini e Donne e fa un gesto inaspettato per difendere Armando e poi svela anche un aneddoto

Le anticipazioni ci avevano raccontato in parte questo momento, ma solo nella puntata di Uomini e Donne di oggi abbiamo visto tutto quello che è davvero accaduto nel programma di Canale 5. La puntata del 13 aprile si è aperta con un rvm dedicato ad Armando Incarnato. Un duro sfogo del cavaliere dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Il cavaliere napoletano ha quindi chiesto di avere un confronto diretto con Maria de Filippi e Gianni Sperti ed entrambi, per la prima volta , si sono seduti al centro dello studio per esaudire la richiesta di Armando e ascoltare quello che aveva da dire. Con la voce rotta e gli occhi lucidi, Armando ha iniziato il suo discorso, mentre Maria de Filippi per la prima volta a centro dello studio seduta ad ascoltare, provava insieme a Gianni a spiegare che, se anche lui avesse fatto dei provini per un reality o per altri programmi televisivi, non ci sarebbe nulla di eccezionale.

Le parole di Armando Incarnato a Uomini e Donne

“Si dice che io se sto qua dentro perché sono il tuo pupillo, perché sono protetto da te e dalla redazione. Tante volte mi sono comportato male con la speranza che tu mi cacciavi. Però tu hai avuto sempre la sensibilità di capire perché mi comportavo in quel modo. Ieri arrivo alla fine di tutto e dico vado via. Io ti chiedo per cortesia di fare quella telefonata. Io ho sempre dimostrato con i fatti che posso fare da solo. Io voglio andare via perché questa situazione non la tollero più” ha detto Armando dopo che Aurora lo aveva attaccato dicendo che era a Uomini e Donne solo per farsi vedere, solo perchè è interessato alla tv. Maria de Filippi ha ribadito, insieme anche a Gianni, che nessuno vieta a chi fa Uomini e Donne di fare provini per altri programmi televisivi.

Il problema, nel caso di Armando, sta tutto nella coerenza però. Perchè da anni Armando è peggio di Chi l’ha visto e non fa altro che segnalare, segnalare, puntare il dito e poi è chiaro che anche sul suo conto, gli altri partecipanti al programma, trovano qualcosa da dire.

Gianni Sperti e le segnalazioni su Armando

L’opinionista di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Tutte le volte che vado a Napoli tutti mi dicono che tutta Napoli sa che Armando sta con Jeanette. Dimmi che dovrei fare, è imbarazzante anche per me. Quando Tina si alza e dice che hai una fidanzata a casa è perché ce lo dicono ancora oggi quando andiamo a Napoli. Oltre questo, la domanda che io mi pongo è perché riporti in studio le segnalazioni che ricevi”. Maria de Filippi dal canto suo ha anche spiegato ad Armando che spesso si dicono cose che non sono vere e racconta che nel suo caso, per anni, avevano inventato che era lei a gestire tutti i posteggi di Roma, tanto che qualcuno le chiedeva anche il permesso per entrare nel centro storico di Roma.