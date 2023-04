Non è l’Arena sospeso: la scelta di La7, il commento di Massimo Giletti ed Enrico Mentana

Massimo Giletti commenta la scelta di La7 di sospendere il suo programma Non è l'Arena

La7 sospende Non è l’Arena, già domenica non vedremo in onda Massimo Giletti ed è un fulmine a ciel sereno. Il conduttore è legato a La7 fino a giugno, erano in coso le trattative con Urbano Cairo, l’editore, per il rinnovo. Circola però anche voce che si sono intensificati i rapporti con la Rai che da tempo desidera avere di nuovo Giletti a viale Mazzini, forse per un programma di approfondimento su Rai 2. In ogni caso resta la decisione di La7 di sospendere Non è l’Arena mentre Massimo Giletti è ancora legato e lo sarà ancora per qualche mese. Con un comunicato diramato dall’Ansa l’azienda ha fatto sapere che il programma non andrà in onda e che il conduttore resta a disposizione dell’azienda.

E’ all’Adnkrons che il conduttore commenta: “Prendo atto della decisione di La7. In questo momento, l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro – senza alcun preavviso – vengono lasciate per strada”.

Su Facebook Enrico Mentana ha condiviso la notizia della sospensione della trasmissione preferendo non dire altro che un “No comment”.

L’emittente ha ringraziato Massimo Giletti per il “lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione” ma Non è l’Arena è ufficialmente sospeso. Tutto tace sui motivi dello stop, per il momento c’è il massimo riserbo. Tra le ipotesi più accreditate c’è il passaggio i Giletti alla Rai che intanto resta “a disposizione dell’azienda”. Ipotesi che non trova però riscontro nel commento del giornalista e conduttore, che ovviamente non si aspettava la sospensione del suo programma ma magari di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. A questo punto il futuro di Giletti in Rai sembra sempre più probabile ma, come sottolineato dal diretto interessato, ci sono 35 persone che vengono lasciate a casa in questo momento, per loro è davvero un fulmine a ciel sereno.