Il dolore per la morte della mamma, Raffaella Fico: “Sono stati periodi molti difficili”

A Verissimo Raffaella Fico parla della malattia e della morte della madre, di quello che ha fatto per lei

Il papà di Raffaella Fico è morto tanti anni fa, la mamma due anni e mezzo fa. Per lei la madre era tutto, sente un vuoto enorme, era la sua spalla, la sua forza. Pensa ai bei ricordi e così va avanti ma la malattia della madre di Raffaella Fico è il dolore che porta dentro insieme alla sua mancanza. A Verissimo ricorda quel periodo e gli altri, la malattia e la morte, non dimenticherà mai, il dolore non passerà mai, lo tiene dentro come tutti e non riesce a non piangere quando Silvia Toffanin le chiede della malattia. Raffaella Fico è fiera di ciò che ha fatto per sua madre, è lei che le è stata accanto nel momento del bisogno, il più difficile, la fragile della mamma. L’aveva vita sempre così forte, donne di altri tempi, aggiunge l’ex gieffina; poi l’ha vista sempre più debole.

Raffaella Fico a Verissimo la morte della madre, il dolore più grande

“Il mio papà è mancato tanti anni fa e la mia mamma sono due anni e mezzo e con lei aveva un rapporto speciale cioè era proprio la mia spalla, era la persona con la quale mi confidavo, era tutto e adesso c’è un vuoto enorme. Quando ti ritrovi da sola è difficile però il dolore non passa mai, resta, lo porti sempre dentro, è vivo però conservi bei ricordi insomma di quello che è stato”.

La sua mamma era malata, è lei che le è stata vicino fino alla fine, anche quando era fragilissima: “Le sono stata accanto io, sono stati periodi molto difficili però ne vado fiera in qualità di figlia. La mia mamma era una donna… io dico sempre che donne come le nostre mamme non nasceranno più… era una donna forte, una donna dal cuore nobile, ecco una persona molto buona, speciale non perché era la mia mamma ma perché proprio le donne di quei tempi erano diverse, avevano una forza interiore…”. Si asciuga più volte le lacrime, si fa forza, è un dolore sempre forte.