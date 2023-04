Raffaella Fico: “Abbiamo provato a tornare insieme ma io e Balotelli siamo fratello e sorella”

Raffaella Fico a Verissimo confessa che lei e Mario Balotelli hanno provato più volte a tornare insieme

Raffaella Fico a Verissimo confida che oggi è felice e la gioia più grande resta sempre sua figlia Pia. Inevitabile parlare di Mario Balotelli e il grande amore finito con grande dolore. Al centro del suo mondo c’è sua figlia, sempre, e Balotelli fa parte della sua vita, è il papà di Pia. Raffaella Fico confessa che hanno provato più volte negli anni a tornare insieme ed è la prima volta che ne parla. Ogni volta che ci hanno provato l’hanno voluto insieme, forse è anche questo che oggi rende serena l’ex gieffina. Hanno trascorso la Pasqua insieme, era il desiderio della bambina, e hanno fatto di tutto per accontentarla. Oggi la Fico non tornerebbe più con Balotelli, sente che l’amore è del tutto finito, che le delusioni hanno cancellato i sentimenti di un tempo. Hanno capito entrambi che sono come fratello e sorella, che si vogliono bene in questo modo, che è speciale.

Raffaella Fico e Mario Balotelli non hanno mai affrontato i problemi tra loro

A Silvia Toffanin spiega che ogni volta che stanno per parlare del passato, di chiarire, di eliminare del tutto il rancore evitano il discorso. Hanno deciso senza parlarne che forse è meglio così, che è meglio non affrontare certi argomenti, meglio non parlare del passato, sarebbe troppo complicato. Raffaella rimprovera tante cose a Mario, sono tutto cose ben note; lo stesso però fa lui, anche il calciatore le dice che l’ha fatto soffrire.

Sono arrivate al punto che si vogliono come fratello e sorella: “Quando litiga con la fidanzata, per esempio, mi chiama e si sfoga e stiamo anche quattro ore al telefono e magari io gli do qualche consiglio… è chiaro che io posso esprimere una mia opinione ma tale resta però abbiamo un rapporto molto bello”.

Tutto risolto nel modo migliore per il bene della bambina. Mario Balotelli ha avuto un altro figlio, si intuisce che i due bambini si incontrano poco ma Raffaella Fico dà sempre tutta la sua disponibilità perché fratello e sorella crescano insieme. Il suo ex compagno è sempre presente nella vita della figlia, con il tempo hanno capito che questa è l’unica cosa che conta. Oggi però a Verissimo la Fico ha confermato tutti i gossip che in passato riportavano il ritorno di fiamma tra le e Balotelli.