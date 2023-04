Le parole di Fabrizio Corona per Massimo Giletti: “A certi giornalisti non è mai piaciuto”

Le parole di Fabrizio Corona per Massimo Giletti

In queste ore si è parlato moltissimo di quali potrebbero essere i motivi per i quali Massimo Giletti non ha più il suo programma. Cairo ha rilasciato le sue dichiarazioni ma non si comprende fino in fondo come mai, Non è l’Arena, sia stato chiuso ancora prima dell’ultima puntata di questa edizione. Nelle redazioni a quanto pare si mormora e in molti parlano di quello che sarebbe successo negli ultimi mesi. Di soldi dati in cambio di interviste, di accordi, di bigliettini. Tutto smentito, nessuna prova. Circola poi anche il nome di Fabrizio Corona, con il quale Giletti avrebbe collaborato per delle esclusive. Ed è proprio Fabrizio Corona che dai social, mostra tutta la sua solidarietà a Massimo Giletti, puntando il dito contro quei giornalisti che hanno sempre mal tollerato il lavoro del giornalista di La7.

Il lungo post di Corona sui social recita:

Amico mio, amante della verità.. persona buona. Questo e’ Massimo. Un grande professionista un uomo che vive del e per il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si e’ messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione. Quanti avrebbero avuto il coraggio di mettersi in gioco fino a questo punto? Nessuno, ed e’ evidente. A certi giornalisti Massimo non e’ mai piaciuto, a un certo sistema Massimo non e’ mai piaciuto. Sì abbiamo collaborato e se questa non e’ per voi giornalisti “chic” una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. E’ questa la battaglia che dovreste fare voi flaccidi e mediocri scribacchini da due soldi servi da sempre di un sistema editoriale manipolativo e di status quo. Invece, come sempre il vero show è la sofferenza del prossimo. Ti voglio bene Massimo, non mollare proprio ora. Con affetto e stima Fabrizio.

Tante sono però le persone che nel frattempo continuano a chiedersi come mai, così all’improvviso, Non è l’Arena sia stato chiuso.