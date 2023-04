Che numeri per Terra amara nel pomeriggio della domenica: Mara Venier prova a resistere

E' ancora boom di ascolti per Terra amara alla domenica pomeriggio: ecco tutti i dati auditel del 16 aprile 2023

Ancora un’altra domenica pomeriggio da incorniciare per Canale 5 con i grandi ascolti registrati da Terra amara e anche da Verissimo. La soap turca è certezza per mediaset e i numeri sono davvero molto molto buoni. Anche nel pomeriggio del 16 aprile 2023 infatti, Terra amara è stata vista da una media di 2,7 milioni di spettatori nella puntata in onda dalle 15 alle 16,30. Numeri davvero molto molto buoni per la soap turca che senza difficoltà si porta quasi al 23% di share e batte, in sovrapposizione, Domenica In. La soap tra l’altro, regala anche un buon traino a Silvia Toffanin che con Verissimo si assesta nella parte centrale del programma, intorno al 20% di share. Molto bene quindi tutto il pomeriggio di Canale 5 alla domenica. Domenica In prova a resistere e fa molto bene con ascolti vicini nella prima parte anche a picchi di 3 milioni. Ma cede dopo.

Vediamo quindi i numeri del pomeriggio della domenica.

Gli ascolti del 16 aprile 2023: i dati auditel del pomeriggio

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.646.000, 18,37%, nella prima parte 2.728.000, 20,79%, nella seconda 2.201.000, 18,57% e nella terza 2.117.000, 18,96%. Il programma di Mara Venier risale negli ascolti rispetto alla domenica di Pasqua ma resta sotto al 20% di share; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.844.000, 16,32%. Non vanno quindi meglio le cose a Francesca Fialdini che perde ancora nella sfida contro Silvia Toffanin.

Come si può vedere dai dati di ascolto, Mediaset ha fatto le scelte giuste per il pomeriggio della domenica e Terra amara continua a essere certezza anche nel fine settimana. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.873.000, 19,46%, Beautiful 2.538.000 telespettatori, share 18,27%, Terra Amara 2.763.000, 22,90%, Verissimo ha registrato 2.250.000, 20,44% e nei Giri di Valzer 2.043.000, 17,82%.

Su Rai 2 Il provinciale ha ottenuto 588.000, 4.30%. Amstel Gold Race 673.000, 5,89%; Domenica Dribbling 386.000, 3,53%. Su Rai 3 Mezz’ora in più ha registrato 1.187.000, 9,57%, e nel segmento Il mondo che verrà 802.000, 6,95%; quindi Rebus 727.000, 6,55%; Kilimangiaro nel segmento Un nuovo viaggio 866.000, 7,90%, e nel programma 1.122.000, 9,36%. Su Italia 1 il film Speed Racer ha registrato un netto di 253.000 telespettatori, 2,14% e Camera Cafè 221.000, 1,93%. Su Rete 4 Tg4 – Diario della domenica ha registrato 211.000 telespettatori, 1,80% di share, mentre il film Apache in agguato un netto di 482.000, 4,21%. Su La7 Atlantide ottiene un netto di 163.000 telespettatori, share 1,44%.