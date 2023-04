Beautiful, Terra Amara e Uomini e Donne: il trittico perfetto nel pomeriggio di Canale 5

Sono davvero eccezionali i numeri del pomeriggio di Canale 5: si vola con Beautiful, Terra amara e Uomini e Donne

Probabilmente i dirigenti del day time di Rai 1 metterebbero la firma per avere ascolti anche solo vicini a quelli che Canale 5 ottiene nel pomeriggio. Non ce n’è per nessuno: la fascia 14-16 vede da anni il predominio assoluto di Mediaset e da quando su Canale 5 è sbarcata anche Terra amara, la vera soap erede de Il segreto, i numeri del pomeriggio della rete sono impressionati. Nella giornata di ieri ad esempio, la soap turca ha sfiorato nuovamente quota 3 milioni di spettatori, facendo praticamente il doppio degli ascolti di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. E non sono da meno anche i numeri di Beautiful, la soap più longeva della tv che 30 anni dopo, incolla su Canale 5 all’ora di pranzo, ancora quasi 3 milioni di spettatori. Numeri da record per un pomeriggio davvero imbattibile. Il trittico perfetto che ogni rete sogna ma che solo Canale 5 ha. Beautiful, Terra Amara e poi Uomini e Donne, altro cavallo di razza di Canale 5 con una stagione, quella del 2022-2023, davvero da incorniciare per Maria de Filippi. E, da quelle che sono le anticipazioni in vista dei palinsesti estivi di Canale 5, sembra proprio che Mediaset non voglia mollare la presa. Infatti in estate dovrebbe arrivare la soap La promessa, da record di ascolti in Spagna.

I numeri del pomeriggio di Canale 5: che dati

Per capire meglio, analizziamo i dati di ascolto del pomeriggio di ieri. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.777.000 telespettatori, share 21,23%. A seguire poi Terra Amara 2.922.000 con il 23,56% mentre Uomini e Donne si avvicina ai 3 milioni di spettatori con una media di 2.997.000, 27,62%, e nel Finale 2.411.000, 25,78%. Ottimo dato anche per Amici di Maria De Filippi 1.925.000, con il 21,26%. Tra l’altro da quando Amici va in onda con il suo formato più lungo, anche i numeri del Paradiso delle signore, sono un po’ calati ( da oggi però il day time del talent di Maria de Filippi torna nella sua versione originaria per fare spazio a quello dell’Isola dei famosi 2023).

Il confronto con i dati di Rai 1, nella stessa fascia, ci dice che Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.587.000, 12,71% e nel programma 1.680.000, 15,32%. I numeri parlano chiaro: Canale 5 nella stessa fascia, fa il doppio. E come detto, il day time di Amici allungato, ha fatto perdere qualcosa anche all’amatissima soap. Ieri Il Paradiso delle Signore è stato visto da una media di 1.793.000 con il 19,79%.