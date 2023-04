Manila Nazzaro: “Non voglio più piangere” addio a Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro conferma che è finita con Lorenzo Amoruso, non vuole più piangere

Lorenzo Amoruso non è più il suo compagno, Manila Nazzaro lo conferma anche a Oggi è un altro giorno. E’ serena, lo ripete più volte e spiega perché sta bene: “Ho ripreso proprio in mano la mia vita perché innanzitutto dobbiamo amare quello che abbiamo per poi dedicarci ad un’altra persona”. Serena Bortone ricorda che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stavano per avere un figlio, era il periodo della pandemia, poi purtroppo il cuoricino del piccolo non batteva più, per lei è stato terribile e le fa male ancora oggi sentire le parole di chi le dice che tanto il figlio non era nato e poi ha già due bambini. “Un figlio moltiplica l’amore non lo dimezza quindi quelle frasi non ha alcun senso”. Nello studio di Oggi è un altro giorno nessuno la comprende più di Laura Freddi che confida lo stesso dolore. E’ importante parlarne e Manila Nazzaro come la Freddi ha imparato a farlo perché è il modo per sentirsi più leggera, perché condividere è importante, anche per aiutare le altre donne.

Manila Nazzaro sola è più felice

Senza Lorenzo Amoruso sembra sia più felice, forse perché non si aspetta più nulla in cambio, non lo dice ma ammette che è molto cambiata in questi ultimi mesi. Il riferimento al suo ex compagno è ovvio ma non ha voglia di parlare di ciò che è stato, la sua unica certezza, il suo desiderio più grande è che non vuole più piangere.

Il desiderio che ha oggi è sempre è ancora la serenità. L’ex Miss Italia lo ribadisce prima di chiudere la sua intervista. E’ quella che cerca sempre, la serenità. E’ cambiata, sente una forza diversa. In questi ultimi mesi sono cambiate tante cose, ha più consapevolezza di tutto, è come se fosse cresciuta. “Soprattutto solo quello che non voglio più, non voglio più piangere”.Per lei un brano di un cantautore che adora, Biagio Antonacci. “Se io se lei” ed è una struggente canzone d’amore, di un amore finito con qualche rimpianto, perché quando finisce c’è sempre chi chiude la porta e chi invece sta male. Questa volta Manila Nazzaro ha deciso per la sua serenità e non sta male, è più bella e serena che mai. In passato l’abbiamo ascoltata lamentarsi così tante volte, raccontare di problemi. Oggi appare davvero un’altra donna.