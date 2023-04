Stop a Uomini e Donne: Maria de Filippi si prende una pausa. Quando torna in onda

Maria de Filippi si prende una pausa e Uomini e Donne si ferma per il ponte del 25 aprile: ecco il nuovo calendario

Un vero e proprio ponte quello che il pubblico di Uomini e Donne potrà fare. Una lunga pausa per il programma di Maria de Filippi. Non ci sono altre puntate registrate ( probabilmente si registrerà forse oggi e poi si andrà tutti in vacanza). E Maria de Filippi tornerà dopo il ponte del 25 aprile 2023. Uomini e Donne inizia la sua pausa da oggi: il 22 aprile 2023 infatti non va in onda il classico appuntamento che chiude la settimana del venerdì del programma di Canale 5 che sta regalando in questi giorni, ascolti pazzeschi alla rete con punte di oltre 3 milioni di spettatori. Numeri che non si vedono neppure in prima serata, numeri che permettono quotidianamente a Canale 5 di fare il doppio degli ascolti, nella stessa fascia, di Rai 1.

Ed è anche per questo che Maria de Filippi può fermarsi. Del resto chi segue Uomini e Donne da anni, sa bene che il programma di Maria non è mai andato in onda nei classici giorni “rossi ” sul calendario. Per cui facile immaginare che sarebbe successo anche quest’anno.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa sta per succedere, anche per capire quando Uomini e Donne tornerà in onda.

Uomini e Donne stop: si fa il ponte del 25 aprile su Canale 5

Uomini e Donne non va in onda oggi, 21 aprile 2023. Al posto del programma con dame e cavalieri e trono classico, vedremo in onda una puntata speciale di Amici 22.

Ovviamente poi fine settimana senza Uomini e Donne al sabato e alla domenica.

Uomini e Donne non va in onda il 24 aprile 2023. Al posto del programma di Maria de Filippi andrà invece in onda un classico film del ciclo inga Lindstrom. Va detto che il 24 aprile andrà in onda solo Beautiful. Si ferma anche Terra amara insieme a Uomini e Donne. Ci saranno invece il day time di Amici e il day time dell’Isola dei famosi.

Uomini e Donne non va in onda il 25 aprile 2023. Al posto del programma di Maria de Filippi anche nel giorno di festa in Italia, il pubblico potrà vedere un film questa volta del ciclo di Rosamunde Pilcher. Anche il 25 aprile si ferma Terra amara. Andranno invece in onda Amici e Isola dei famosi.

Uomini e Donne tronerà in onda il 26 aprile 2023 con le nuove puntate che devono essere ancora registrate, vi terremo quindi aggiornati con le anticipazioni.