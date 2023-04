Antonia Liskova a Verissimo: “Mio padre era violento”

Antonia Liskova racconta del padre, era violento ma l'ha perdonato

Antonia Liskova si racconta a Verissimo nella puntata del 22 parole 2023, passa dal suo lavoro di attrice a lei che è stata molto ribelle da ragazzina. Racconta di una infanzia che è stata bella perché viveva in una fattoria, ma erano poveri, era quindi tutto un po’ complicato. Più di tutto suo padre era un alcolista, questa era la vera difficoltà, è stato il motivo per cui Antonia Liskova è andata via di casa. Voleva riuscire a farlo smettere di bere, voleva fare qualcosa ma non ci è riuscita. Ha visto soffrire la madre, la sorella che è più piccola, se stessa. “Era molto complesso vivere con lui, per questo la mia idea di andare via di casa è sta condizionata molto da mio padre, poi però volevo aiutarlo”. E’ con una situazione economica diversa che voleva aiutarlo, desiderava guadagnare per aiutarlo a smettere di bere. E’ andata via, ha iniziato a guadagnare ma non è riuscita a salvarlo.

In parte ha aiutato sua sorella ma suo padre era violento. L’attrice non scende nel dettaglio, non racconta nulla di cosa ha visto e cosa ha subito, si capisce già dalle poche cose che dice.

L’ha perdonato, oggi comprende la sua fragilità sa che era un uomo debole e le dispiace. “Però si possono anche aiutare queste persone e non vanno solo giudicate”.

E’ vero, l’ha perdonato perché racconta che per fortuna suo padre prima di morire ha fatto in tempo a conoscere la nipotina, sua figlia, la piccola Liliana. Per la sua bambina Antonia lasciò l’Università, oggi Liliana non è più una bambina, sta per diventare maggiorenne. “Non me ne parlare, siamo nel delirio della festa, della non festa, l’adolescenza è veramente un passaggio complesso” ma Antonia Liskova sorride felice anche se con sua figlia è stata dura e ci sono ancora grandi conflitti, a volte non comunicano per non litigare.