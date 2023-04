A U&D ancora scontro tra Aurora e Armando e Riccardo si mette in mezzo: ennesima rissa sfiorata

Ultime news e anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne: Aurora indaga su Armando e è quasi rissa sfiorata nello studio di Canale 5

Registrazione di Uomini e Donne anche il 22 aprile 2023. Pensavamo che Maria de Filippi si sarebbe presa una piccola pausa per il ponte del 25 aprile e invece eccola lì, pronta a dare altro trash nel pomeriggio di Canale 5. Ieri infatti è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda subito dopo la pausa per la festa della Liberazione. Vi ricordiamo infatti che Uomini e Donne tornerà in onda mercoledì 26 aprile 2023. Lorenzo Pugnaloni , come sempre informatissimo, dai suoi canali social ha raccontato tutto quello che è successo in questa ultima registrazione di Uomini e Donne che, vedrà al centro dello studio, per l’ennesima volta Armando. E come potrete immaginare non per parlare di un incontro, di una storia in evoluzione, di una donna che gli piace, ma dell’ennesima segnalazione sul suo conto. E sapete da chi arriva? Niente poco di meno che, da Aurora…Ne nascerà ancora una nuova discussione, l’ennesimo scontro e l’ennesima rissa sfiorata visto che si metterà in mezzo anche Riccardo. Pronti quindi per scoprire tutto quello che succederà in questa nuova puntata? Ecco news, spoiler e anticipazioni.

Si riaccende lo scontro tra Armando e Aurora: cosa è accaduto

Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 22 aprile 2023 ci sarebbe dunque stato un vero e proprio scontro di fuoco tra Amando e Aurora ( capiremo poi con la messa in onda quanto sarà realmente mostrato e quanto invece sarà censurato). Secondo quello che viene raccontato nelle anticipazioni, Aurora ha mandato un audio a Lucrezia, l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, alla quale Armando fece la corte due anni fa. Come mai Aurora ha deciso di scrivere e contattare la ragazza? Pare che la dama romana, che da sempre dubita e sospetta di Incarnato, volesse sapere se lei e Armando si fossero frequentati dopo il programma e, nel caso fosse successo, le aveva anche chiesto di venire in studio per dare la propria testimonianza.

Aurora però non si aspetta quello che è poi accaduto, visto che Lucrezia, però, ha riferito tutto ad Armando. Ovviamente il cavaliere campano, si è molto arrabbiato. Incarnato ha raccontato in studio che Aurora si sarebbe presa la briga di scrivere anche ad altre donne con le quali Armando nel corso degli anni si è interfacciato, non è ben chiaro per scoprire che cosa.

La redazione nel caso di Lucrezia ha deciso di sentire il suo racconto. La ragazza, secondo quanto si apprende dalle anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e Donne, è stata anche contattata telefonicamente, dopo la verifica da parte di Gianni ( che nel frattempo aveva anche controllato gli audio scambiati tra lei e Aurora). A quanto pare, c’è stato un malinteso, perché si pensava che Aurora volesse far testimoniare il falso all’ex corteggiatrice, mentre la realtà è che le aveva posto solo una domanda. In ogni caso Armando non ha ben capito il motivo per il quale Aurora deve indagare su quello che ha fatto o non ha fatto con le ragazze.

Armando e Riccardo: l’ennesima rissa sfiorata a Uomini e Donne

Sappiamo inoltre che nella discussione, non è ben chiaro per quale motivo, si è intromesso poi Riccardo. Tra lui e Armando è nata l’ennesima discussione molto molto forte, i due si sono scontrati faccia a faccia, arrivando quasi allo scontro fisico che però non c’è stato. Sono infatti stati separati. Tutto poi è finito a tarallucci e vino con una stretta di mano tra i due.