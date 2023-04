A Verissimo c’è Milena Miconi ma non il GF VIP: del reality nessun cenno

Milena Miconi ospite di Verissimo ma del Grande Fratello VIP 7 non si parla: ecco che cosa è successo

Nella puntata di Verissimo in onda il 22 aprile 2023, finalmente, a quasi un mese di distanza dalla finalissima del Grande Fratello VIP 7, ha fatto capolino una ex vippona. Come era stato anticipato, Milena Miconi ha avuto modo di raccontarsi, dopo la sua partecipazione al programma di Signorini, anche nel salotto di Silvia Toffanin. Il “problema” è che la Miconi, ha parlato di tutto fuorchè della sua avventura nella casa più spiata di Italia. Chiaro il messaggio: di questo GF VIP non si deve parlare, prima sarù dimenticato, meglio è. E il fatto che a Verissimo non sia stata invitata la vincitrice Nikita, e non siano stati invitati neppure gli altri concorrenti, nonostante il pubblico lo chieda da giorni a gran voce, è abbastanza eloquente. Del resto la Miconi, di cose da raccontare, a prescindere dal Grande Fratello VIP 7, ne aveva ed è forse questo il motivo per il quale alla fine per lei, c’è stato spazio a Verissimo.

Fa riflettere davvero e anche tanto, questa scelta di Mediaset. Perchè non era mai capitato prima che almeno il vincitore del reality di punta, di un programma andato in onda per 7 mesi nella prima serata, non fosse accolto a Verissimo.

C’è stato un solo momento in cui Milena Miconi nella sua intervista per Canale 5 ha parlato del reality di Canale 5. “Tornare a casa dopo il GF è stato bellissimo, rientrare a casa dalla mia famiglia è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere, volevo provare un’esperienza nuova” ha detto l’ex show girl del Bagaglino, oggi attrice di teatro.

E poi è andata avanti, con il racconto della sua vita, senza tornare a parlare della sua ultima esperienza televisiva: “Ho lasciato casa a 21 anni e mi sono sposata. Conobbi quest’uomo, ci innamorammo e mi sentivo Cenerentola. Il matrimonio finì perché eravamo giovani, crescevamo in maniera diversa. Mi sentii sola, ero giovane e avevo bisogno di una persona che mi stesse accanto, che vivesse con me le emozioni dei 20 anni”.