Sarah Felberbaum, la sua fragilità: “Spesso veniva evidenziata la morbidezza del mio corpo”

Sarah Felberbaum racconta della depressione, della sua fragilità, delle volte che le hanno detto che non era magrissima

Sarah Felberbaum alla rivista Oggi ha confidato del suo periodo buio, della depressione. Ospite a Oggi è un altro giorno parla della sua fragilità, da dove è nata. L’attrice ha avuto bisogno di acquisire una grande consapevolezza, anche quella di non avere potuto attraversare in passato determinate fasi della vita. “Da quando sono piccola non ho avuto la possibilità di attraversare determinate fasi privatamente – e prosegue spiegando una cosa importante – spesso veniva evidenziata una morbidezza nel mio corpo che era anche normale però veniva evidenziata”. Sarah Felberbaum ha confidato di avere avuto anche problemi con il cibo. Niente è mai banale se fa soffrire ma è così importante parlarne, per se stessi e per gli altri, per chi ascolta. Le facevano notare che non era filiforme, ma noi ricordiamo che è sempre stata bellissima; in ogni caso non erano le frasi giuste da dirle, non lo sono mai. “Questo all’età di 6 fino ai 15 anni e poi rimane un po’ un eco che fai fatica a mandare via, è una voce costante che ti rimane in testa e io ho fatto un percorso come tante altre persone”.

Sarah Felberbaum a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone la comprende benissimo, tutti dovremmo andare in analisi, sempre più persone ne parlano.

“Adesso ho 43 anni e quindi sono un’adulta, una donna, ho una famiglia e ho delle responsabilità ma soprattutto una consapevolezza che arriva dall’età che arriva da un percorso che ho voluto io iniziare e l’ho portato avanti e come dicevo nell’articolo vado a fare il tagliando ogni tanto per rimettermi in sesto”.

E’ un percorso che prosegue la Felberbaum sente di avere ancora bisogno di aiuto o semplicemente le fa bene.

“Daniele è un uomo solido che c’è e quindi nei momenti di fragilità entra e non fa domande, prende in mano la situazione e distrae un po’ tutti quindi, mi dà il tempo di respirare”. Daniele è ovviamente Daniele De Rossi, calciatore e marito di Sarah, l’uomo che le resta sempre accanto, che l’aiuta senza chiedere nulla, che la ama.