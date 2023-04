Sarah Felberbaum confessa la depressione e i problemi col cibo dopo il secondo figlio

Sarah Felberbaum, l'attrice moglie di Daniele De Rossi parla per la prima volta della depressione e dei problemi col cibo

Solo adesso e alla rivista Oggi Sarah Felberbaum trova la forza di parlare della depressione che ha vissuto, dei problemi col cibo che ha superato. Adesso sta bene ma è stato un vero incubo per l’attrice e moglie di Daniele De Rossi. Tutto è iniziato dopo la nascita del secondo figlio, ha impiegato anni per uscire fuori dal buio, dal dolore. Confessa tutto Sarah Felberbaum, anche di quanto le persone possano essere indifferenti e non si accorgono di nulla. La prima a capire che aveva un problema è stata sua suocera, ovviamente il marito l’ha sempre sostenuta e aiutata anche con il loro amore. E’ al settimanale Oggi che Sarah Felberbaum ha spiegato quanto è stato difficile il suo passato.

Sarah Felberbaum: “So cosa significa la depressione, ho avuto problemi con il cibo”

“Ho impiegato anni per uscirne. Mi facevo del male anche fisicamente e non so perché” Sarah racconta della depressione, dei problemi col cibo e del dolore che si procurava.

“È la prima volta che posso parlare con onestà e nessuna vergogna del percorso che ho affrontato dopo la nascita del mio secondo figlio – aggiunge – A volte pensi di essere invisibile e che la gente non veda quanto stai soffrendo. L’unica persona che se n’era accorta e me lo aveva detto era stata mia suocera – è accaduto quando il piccolo Noah aveva appena un mese – e io già ricominciavo a lavorare. Questa cosa non mi ha aiutato, non è stata una scelta felice, ma mi avevano fatto una proposta e mi è mancato il coraggio di dire no. Avrei dovuto prendermi del tempo. Ogni tanto torno ancora dallo specialista ma il brutto è ormai archiviato”.

Daniele l’ha aiutata tanto, ma ammette che quando l’ha conosciuto non pensava sarebbe durata. Invece, dopo dieci anni sono ancora più forti di prima. “Ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita… Lui è solido, centrato. Alla fine ho capito che si può essere felici”.