Maria de Filippi disintegra Rudy Zerbi con una parolaccia ad Amici 22

Maria de Filippi alla fine ha perso la pazienza contro Rudy ed ecco una parolaccia rivolta a Zerbi: pubblico di Amici 22 scoppia a ridere

Nella puntata di Amici 22 andata in onda il 29 aprile, la conduttrice Maria De Filippi e il giudice Rudy Zerbi hanno dato vita, loro malgrado, a uno sketch divertente che ha fatto ridere il pubblico presente in studio e a casa. Durante il programma sono accadute molte cose interessanti, come l’infortunio al braccio di Isobel e il momento in cui Mattia ha dato un bacio in testa a Maddalena per dimostrare che non era più arrabbiato con lei. E poi ancora anche le risate con Enrico Brignano e lo scontro infuocato tra Celentano e Malgioglio. Degno di nota anche il momento in cui si è parlato del rapporto tra Wax e i giornalisti, con l’intervento di Arisa in difesa del suo allievo e le parole di Maria. Ma ciò che ha suscitato maggior interesse è stata l’esibizione dei professori in vari balletti, tra cui quello sexy di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Come tutte le settimane del resto…E se c’è chi punta sulla bravura, c’è chi punta sulla simpatia.

La parolaccia di Maria che accende lo studio di Amici 22

Successivamente, è stato il turno di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che si sono esibiti in un balletto molto divertente. Alessandra si è travestita da Mercoledì e ha ballato sulle note della canzone virale su TikTok, mentre Rudy si è travestito da Mano e ha iniziato a inseguire Maria De Filippi.

A un certo punto, la conduttrice ha perso la pazienza e ha pronunciato una parolaccia contro Rudy: “Fila via con questa ca**o di mano”. Questo improvviso scatto d’ira ha fatto ridere tutti i presenti in studio, compreso lo stesso Zerbi che del resto, non poteva che aspettarsi che la conduttrice perdesse la pazienza.

La parolaccia di Maria a Rudy, ecco il video

Maria De Filippi si è poi scusata per la parolaccia pronunciata, ma il pubblico ha apprezzato molto questo momento di spontaneità e di leggerezza che ha reso ancora più divertente la serata di Amici 22.