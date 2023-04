Wax e i giornalisti: Malgioglio lo critica, Arisa sbotta e Maria de Filippi alla fine interviene

Ad Amici 22 tiene banco il rapporto ci Wax con le critiche dei giornalisti. Parla Malgioglio e Arisa difende il suo cantante, anche Maria interviene

Anche nella puntata di Amici 22 in onda ieri sera, il 29 aprile, si è parlato dell’atteggiamento che Wax ha nei confronti delle critiche che riceve. In particolare Cristiano Malgioglio dopo aver ascoltato la sua esibizione, con delle barre in cui spiegava e rispondeva a modo suo alle critiche ricevute da giornalisti e stampa, il giudice di Amici 22 ha avuto qualcosa da dire a Wax. Le parole di Malgioglio non sono piaciute ad Arisa che è intervenuta in difesa del suo allievo. Alla fine anche Maria de Filippi è stata costretta a intervenire dicendo la sua.

Ma vediamo quello che è successo iniziando con le parole di Malgioglio su Wax.

Malgioglio invita Wax ad accettare le critiche dei giornalisti

“Quando un giornalista ti fa una critica, la devi prendere per buona perché la critica ti fa crescere. Se sono un giornalista che si occupa di musica, posso dire se qualcosa mi piace o non mi piace. Se vuoi fare questa carriera chissà quante bastonate prenderai in futuro, mi auguro di no” ha detto Cristiano nella puntata di Amici 22 in onda il 29 aprile. Dopo le parole del giudice Arisa ha deciso di intervenire, dicendo la sua.

La replica di Arisa alle parole di Malgioglio in difesa di Wax

La coach che ha sempre difeso Wax, lo ha fatto anche in questa circostanza: “È un andazzo molto italiano, questa cosa che si deve sempre affossare, anche utilizzando termini offensivi. Wax si arrabbia perché nel modo di criticarlo c’è sempre qualcosa che sminuisce la sua persona“. E ancora: “Sicuramente lui è un pochino fumantino, però quando sento certe cose penso che questo ragazzo faccia bene a difendersi. Non possono dirci qualsiasi cosa. Avrebbe dovuto mordersi le labbra? Se ti mordi sempre le labbra, ti vengono le malattie“.

Maria de Filippi spiega la posizione di Wax

Come aveva già fatto in settimana, Maria de Filippi ha preso la parola per provare a mettere tutto in ordine. “Penso che la reazione di Wax sia dovuta a un contenuto che l’ha toccato molto. Penso anche che la giornalista non sia a conoscenza della sua vita. Non si possono ammazzare tutti i giornalisti, non ci possono piacere solo se parlano bene di noi” ha detto la conduttrice che ha poi continuato: ” Ognuno fa il suo mestiere nella vita. Sono io che decido di mettermi qui davanti con questo giacchettino e un microfono, quindi se scrivono di me è anche perché io sto davanti a una telecamera. Punto“. E poi ha concluso:” Se voglio che smettano di scrivere di me, smetto di fare questo lavoro e vado a farne un altro. Non voglio che Wax passi per una persona che è contro i giornalisti”.

La conduttrice di Amici 22 ha quindi invitato Wax ad accettare di buon grado le critiche, anche se non è d’accordo e deve solo far ricredere le persone che non capiscono il suo modo di fare musica. E alla fine il cantante di Arisa ha commentato: “Giornalisti io vi ringrazio, perché siete voi a farmi fare la musica”.