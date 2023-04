Dal serale di Amici 22 la risposta di Wax alle critiche dei giornalisti: “Il mio passato non nominarlo”

La risposta di Wax alle parole dei giornalisti: dal palco di Amici 22 le sue barre

La puntata del serale di Amici 22 andata in onda il 29 aprile è stata caratterizzata da una serie di emozionanti esibizioni, ma ciò che ha fatto maggiormente parlare è stata la risposta di Wax alle dure critiche ricevute dai giornalisti. In particolare, alcuni di loro hanno definito le sue performance come un “esorcismo non riuscito”. Ma Wax non si è fatto abbattere dalle critiche e ha deciso di rispondere con una serie di barre, dimostrando la sua abilità nell’improvvisazione rap. Nel video che ha girato, il cantante di Amici 22 ha affermato di non essere disposto a farsi definire da altri e ha sottolineato la sua determinazione nel continuare a lottare per i suoi obiettivi. Non solo, come era chiaro, ha Wax ha dato fastidio che qualcuno giudicasse le barre scritte sulla violenza delle donne, senza sapere perchè per lui fossero importanti, come aveva detto anche nel discorso fatto con Maria de Filippi, che ha cercato di calmarlo dopo le pagelle dei giornalisti lette in settimana.

Le parole di Wax in risposta ai giornalisti

Nel corso della serata, Wax si è poi esibito con la canzone “Quelli che ben pensano”, conquistando la vittoria nella terza prova. La gara sta diventando sempre più serrata, con sempre meno allievi in competizione. La finale si avvicina e il pubblico, tramite il televoto, avrà l’ultima parola per decidere chi si aggiudicherà la vittoria.

La puntata è stata anche caratterizzata dalla sfida tra le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Arisa e Raimondo Todaro. La prima sfida è stata vinta da Mattia, che ha ballato un elegante paso doble con Benedetta. Successivamente, la vittoria è andata ad Isobel.

La risposta di Wax alle critiche dei giornalisti ha dimostrato la sua determinazione e la sua voglia di continuare a lottare per i suoi sogni. Allo stesso tempo però non ci fa dimenticare il suo atteggiamento troppo arrogante e aggressivo. Perchè si può essere in disaccordo con quello che qualcuno pensa di noi, ma esprimersi anche in modo diverso. E soprattutto, le critiche si accettano, non si usa quell’atteggiamento aggressivo di chi pensa di avere sempre ragione, di fare sempre tutto nel migliore dei modi.

Wax vincerà Amici 22?

Ora non ci resta che seguire le ultime puntate del serale per capire chi vincerà. Con la finale alle porte, la competizione si fa sempre più intensa e il pubblico sarà chiamato a decidere chi sarà il vincitore di Amici 22. E Wax, almeno per quello che pensa il pubblico, potrebbe essere un candidato ideale.