Isobel si infortuna ad Amici 22: rischia la vittoria?

Semifinale a Rischio per Isobel che si è fatta male nell'ultima puntata di Amici 22? Ecco le ultime news

Non ci sono molti dubbi sul fatto che Isobel e Angelina, almeno sulla carta, dovrebbero essere le due vincitrici di questa edizione di Amici. Lo avevamo scritto sin dal primo giorno, sin dal loro ingresso nella scuola di Amici 22; che avessero classe e talento da vendere era sotto gli occhi di tutti, come era abbastanza facile notare che fossero anche una spanna sopra agli altri. E si è visto durante tutto il percorso. Ieri sera però c’è stato un piccolo incidente che potrebbe cambiare tutto, un infortunio subito da Isobel. La bravissima ballerina australiana, ha ballato sulla canzone “Who Run the World (Girls)”, ma purtroppo ha subito un infortunio al braccio che l’ha costretta ad abbandonare lo studio per recarsi dal fisioterapista. Le condizioni di Isobel non dovrebbero destare preoccupazione ma comunque, potrebbe allenarsi di meno in questi giorni e rischiare di perdere proprio all’ultimo momento l’occasione di alzare la coppa al cielo. Ma di certo non le mancheranno le occasioni. Isobel infatti, ha già ricevuto diverse proposte sia per lavorare che per continuare a studiare e magari sarà anche una delle nuove professioniste di Amici, nella prossima stagione. Isobel non ha mai nascosto la sua voglia di formarsi a tutto tondo, perchè sogna anche di fare tv. E dove potrebbe trovare scuola migliore, se non nel mondo di Maria de Filippi?

La semifinale di Amici 22 salta?

Isobel potrebbe avere tempo per recuperare per via di quello che starebbe succedendo nella scuola di Amici 22. Secondo Dagospia infatti, due allievi sarebbero risultati positivi al covid. E quindi la semifinale prevista per il 6 maggio ( che teoricamente dovrebbe essere registrata giovedì) potrebbe saltare e questo permetterebbe alla ballerina di recuperare meglio dall’infortunio subito.

Noi vi terremo aggiornati. Domani Uomini e Donne non va in onda ma il day time di Amici 22 ci aspetta su Canale 5 per cui forse, scopriremo qualcosa in più su Isobel e anche sulla situazione nella casetta.