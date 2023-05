Clamoroso a BellaMa’: la signora delle parolacce arriva in finale. Diaco striglia Raffaella: “Datte na calmata”

Risvolto clamoroso a BellaMa': dopo le parolacce, Raffaella conquista la finalissima del programma di Diaco

E chi lo avrebbe mai detto. Ma si sa il karma esiste un po’ per tutti, anche per la signora Raffaella che oggi, nella puntata del primo maggio 2023 di BellaMa’ ha scoperto di essere la finalista per la generazione boomer. Cosa c’è di strano? Bhè la signora Raffaella è la stessa che è finita sui giornali e sui siti web dopo che Diaco le ha fatto una super ramanzina, come si è rivisto anche nel best del suo percorso a BellaMa’ mostrato oggi. Una strigliata epocale per via di una parolaccia pronunciata in diretta su rai 2. Un caso di cui poi si è parlato davvero ovunque, anche in trasmissioni non Rai. Oggi Raffaella è stata eletta la finalista per la sua generazione e avrà anche la possibilità di vincere questa prima edizione di BellaMa’. E pensare che al primo provino, come oggi ha ricordato anche Diaco, era stata scartata. Solo in un secondo momento è stata ripresa per diventare poi una delle protagoniste del programma di Rai 2 che tornerà a settembre, dopo che giovedì pomeriggio eleggerà la vincitrice della prima edizione. Sono due donne infatti le finaliste di BellaMa’ edizione 2022-2023.

Dal caso parolaccia alle scuse: e adesso per Raffaella c’è la finale di BellaMa’

Mentre il pubblico si era indignato per la reazione troppo esagerata di Diaco, Raffaella invece aveva dato ragione al conduttore e si era scusata per quella parolaccia di troppo detta in diretta. Pace fatta con Diaco e una popolarità inattesa che forse chissà, l’ha anche aiutata a vincere per la sua generazione e a contendersi la finale con una collega della generazione zeta.

Per scoprire se Raffaella sarà la prima vincitrice di BellaMa’ non dovrete fare altro che sintonizzarvi giovedì pomeriggio con l’ultima puntata del programma di Rai 2. Sempre che ci arrivi visto che Diaco non molla e anche oggi ha invitato la concorrente a darsi na calmata!