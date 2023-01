A BellaMa’ Diaco si sgrida da solo e non fa ridere: “Mi piace fare il bacchettone”

Con la sua ironia, Pierluigi Diaco ha risposto da BellaMa' alle polemiche dopo la sfuriata contro la signora Raffaella per una parolaccia non parolaccia

Avrebbe potuto liquidare la questione, Pierluigi Diaco, in modo simpatico, ammettendo di aver esagerato e salutando così il pubblico di BellaMa’ . E invece nella puntata del suo programma in onda su Rai 2 anche oggi in diretta, è tornato sulla questione di ieri, con un siparietto triste che ha fatto ridere solo lui ( tra l’altro la povera Luisa Corna che si è trovata in mezzo, non sapendo assolutamente nulla di quello che era accaduto ieri, ha preso il conduttore per matto, visto che di scatto durante l’intervista, si è alzato e ha iniziato a dire cose senza senso). Avrebbe potuto ammettere che la sua era stata una esagerazione quella di ieri, che forse contro la signora Raffaella aveva usato un tono esagerato, che forse era tutto un po’ “too much”. E invece no, ha continuato per la sua strada, senza arretrare, pensando di essere simpatico e regalando un momento parecchio cringe nella puntata di oggi di BellaMa’.

Se questo era il suo modo di scusarsi o di mettere un punto alla vicenda…Bhè la pezza era peggio del buco.

Diaco torna sulla questione parolacce a BellaMa’

Il conduttore quindi, come si vede nel video, ha spiegato che gli piace fare una televisione nella quale si usa un certo tipo di linguaggio, per questo non ama le parolacce.

Diaco finge di chiedere scusail cringe – Parte 2 pic.twitter.com/IHqV5UtZUJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 31, 2023

Spiegando alla Corna il perchè di questo suo teatrino nella puntata di BellaMa’ di oggi, Diaco ha detto: “Mi piace l’idea di fare una televisione pulita, con un linguaggio semplice ma rispettoso del pubblico e mi piace anche fare un po’ il bacchettone. Penso ci siano dei limiti ed è bello che la tv accompagni il telespettatore per mano verso un linguaggio il più regale possibile”.

Diciamo che l’idea di fondo di Diaco è anche corretta, è bello vedere in tv un programma pulito, con un linguaggio fresco, fruibile da tutti. Questo però non significa che si debba umiliare una donna anche più grande dite, solo perchè si è permessa di dire “che palle che siete” scherzando con altre persone che conosce, con il sorriso, senza intento di ferire nessuno. Il pubblico a casa non so è sentito certamente colpito da queste parole anzi. Quello che è stato maggiormente disturbante è l’atteggiamento di Diaco nei confronti di una signora adulta, più grande di lui, non una donna di spettacolo ma una donna prestata al mondo della tv.