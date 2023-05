Crolla l’Isola dei famosi 2023, vince Imma Tataranni in replica

Niente da fare per l'Isola dei famosi 2023 alla terza puntata ecco il crollo: vince Imma Tataranni, tutti i dati

Niente da fare per l‘Isola dei famosi 2023 con la collocazione al martedì sera. Ilary Blasi perde lo scettro e alla terza puntata non è più regina della prima serata perchè a vincere è Vanessa Scalera. Imma Tataranni, con gli episodi della seconda stagione in replica, volta con 3 milioni di spettatori e quasi il 19% di share. Non un risultato entusiasmante, non una scelta condivisibile, visto che il pubblico sta seguendo repliche su repliche su Rai 1. Ma dal punto di vista del risultato, alla Rai va più che bene. Il martedì sera torna a essere nelle mani di Rai 1 mentre l’Isola, perde parecchi spettatori, un calo notevole rispetto alle prime due puntate. Era successo del resto anche lo scorso anno e c’era da aspettarsi un ascolto del genere nel mese di maggio. Vedremo se reggerà anche nelle prossime settimane. E soprattutto se anche i naufraghi reggeranno visto che dopo tre settimane, già due vip hanno dovuto lasciare l’Honduras e rientrare in Italia a causa di un infortunio.

Vediamo quindi nel dettaglio i dati di ascolto della serata del 2 maggio 2023.

Gli ascolti del 2 maggio 2023 prima serata: ecco i dati auditel

Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, vince la serata incasando una media di ascolti pari a 3.340.000 telespettatori, share 18.4%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha ottenuto un netto di 2.383.000, 17%. Un risultato che non basta a Ilary Blasi. La conduttrice deve accontentarsi del secondo posto al martedì sera.

Le Iene porta a casa la sua classica media con 1.248.000 telespettatori, share 8.9%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.245.000, 7.1%. Su Rai 2 Dalla strada al palco ha registrato 1.081.000, 6.5%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 836.000, 4.8%. Su Rete 4 Fuori dal coroha ottenuto 763.000 telespettatori, share 5.1%. Nella sfida tra talk quindi questa settimana vince La7 con Floris. Su Tv8 Quattro Matrimoni è stato visto da 225.000 telespettatori, share 1.3%, mentre su Nove il film Presa mortale ha registrato 241.000 telespettatori, share 1.6%.