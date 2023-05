Claudia Motta lascia l’Isola dei famosi dopo il brutto incidente

Purtroppo a causa del brutto incidente all’Isola dei famosi Claudia Motta deve tornare a casa

Sembrava un incidente di poco conto, non grave per Claudia Motta, ma la modella deve lasciare l’Isola dei famosi, non è più una concorrente del reality show di Ilary Blasi. Claudia Motta deve tornare a casa, è Alvin che dall’Honduras ad inizio puntata informa tutti che l’infortunio non le permette di proseguire nel ruolo di naufraga. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa perché dopo aver visto le immagini della modella che è scivolata sullo scoglio battendo il braccio contro la roccia non sembrava così grave anche se lei era molo dolorante. Forse i suoi colleghi naufraghi avevano invece intuito subito che l’incidente non era poi così banale. Fabio Ricci dei Jalisse è stato il primo a soccorrerla, le ha coperto subito la testa con una maglietta bagnata e poi ha controllato il braccio. La Motta non aveva segni visibili ma era spaventata. L’arrivo dei medici è stato immediato ma solo durante la diretta è arrivata la notizia che Claudia Motta non può rientrare nel gioco.

Claudia Motta assente a L’Isola dei famosi dopo la caduta

Deve purtroppo tornare a casa. Ilary Blasi lascia che sia il suo inviato in Honduras a spiegare tutto e Alvin tranquillizza subito tutti, soprattutto la famiglia della modella.

“Come vedete Claudia Motta è assente ma sta già meglio, è serena e va tutto bene ma solo che il parere dei medici è quello di non poterla fare rientrare in gioco. Quindi, Claudia ufficialmente non è più una concorrente dell’Isola dei famosi”.

Sembrava solo una brutta caduta, uno spavento e anche i naufraghi rimasti sull’isola pensavano che sarebbe tornata presto, invece, perdono una collega.

Per chi non conoscesse Claudia Motta l’abbiamo vista nel talk sportivo Tiki Taka accanto a Piero Chiambretti. Nel programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin. Attrice nella fiction Il capitano e nel film Scappo a casa. Nel 2021 è stata eletta Miss Mondi Italia. Forse è la fidanzata dello chef Simone Rugiati ma questa è l’unica notizia non confermata dai diretti interessati.