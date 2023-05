Pierluigi Diaco in lacrime chiude BellaMa’: “Ho bisogno di rigenerarmi”

Le lacrime di Pierluigi Diaco per l'ultima puntata di BellaMa'

Grandi emozioni nei minuti finali dell’ultima puntata di BellaMa’ in onda il 5 maggio 2023 per Pierluigi Diaco. E non perchè quella in onda è stata la puntata dell’addio. BellaMa’ si congeda dal pubblico di Rai 2 ma tornerà in onda a settembre, con una nuova stagione e con Diaco di nuovo al timone del programma che vuole parlare alla generazione Zeta e ai boomer. Oggi si chiude solo una parentesi, ma si tornerà in onda. “Era il sogno di una vita” ha commentato Diaco commosso a fine puntata, quando le luci dello studio di sono spente ed è rimasto da solo, per gli ultimi istanti del programma. “Sono molto orgoglioso ma sono anche molto stanco e come spesso accade, ho bisogno di rigenerarmi” ha detto il conduttore davvero molto emozionato nel salutare il pubblico di Rai 2 e dare l’arrivederci a settembre.

L’ultimo commosso saluto di Diaco al pubblcio di BellaMa’

Il conduttore di Rai 2 ha spiegato che per rigenerarsi sceglie spesso la natura ed è per questo che ha deciso di salutare il pubblico che ha seguito BellaMa’ con delle belle immagini che lo riportano proprio in quei luoghi. Ha ringraziato anche Alessio, suo marito, e la sua famiglia. Nel suo cuore le emozioni per il suo privato ma anche per questo lavoro, che lo rende orgoglioso. Ed è dalla natura, che prende le idee che poi condivide con il pubblico, con la speranza che possano essere apprezzate.

E poi tra gli applausi, il conduttore si è riunito con i protagonisti di BellaMa’ per l’ultimo dei saluti.

Ultima puntata di BellaMa’

BellaMa’ torna in onda a settembre

Va detto che di questo ultimo appuntamento con BellaMa’, pochissimi ne hanno parlato, che il programma abbia chiuso, è stata una notizia non da prima pagina ecco. Però Rai 2 ci ha creduto e ci crede ancora, per questo BellaMa’, tornerà in onda a settembre, precisamente l’11 settembre, con la seconda stagione. La prima è stata vinta da Rosa Sorrentino per la generazione Z, nella seconda vedremo il riscatto dei boomer?