Chiude BellaMa': il programma di Diaco saluta il pubblico di Rai 2 ma nessuno se n'è accorto; qualcuno ne sentirà la mancanza?

BellaMa’ ha chiuso ma nessuno se n’è accorto. Il programma di Pierluigi Diaco ha salutato il pubblico di Rai 2. Dal prossimo lunedì infatti al posto del programma di Rai 2 sarà possibile seguire il ciclismo, che farà compagnia agli appassionati per tutto il mese di maggio. BellaMa’ elegge quindi la prima vincitrice del programma e torna a settembre ma di questo arrivederci oggi, pochi parlano. Eppure va detto, che gli ascolti del programma di Rai 2 sono molto migliorati rispetto al mese di settembre e ottobre, quando il pubblico scappava da Diaco e da un format che voleva essere moderno e invece era vecchio e puzzava di stantio. Al conduttore, e a tutta la squadra che ha lavorato a BellaMa’ si deve dare atto di una cosa molto importante: aver avuto il buon senso di comprendere che non stava funzionando, e di cambiare quindi rotta. Oggi di quel BellaMa’ tra BellaProf, e quiz inverosimili, non è rimasto nulla. Ci sono i vip che si fanno intervistare, ci sono le rubriche, ci sono i collegamenti in diretta per raccontare cosa succede in Italia. C’è tanto di diverso da quella che doveva essere la sfida generazionale pensata e voluta da Diaco. Ma, al netto degli errori iniziali, il programma è stato pensato nel peggiore dei modi, con il passare dei mesi, BellaMa’ è diventato, quanto meno, gradevole. Sono cresciuti gli ascolti, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo, approfittando anche dell’ottimo traino di un super Ore 14 che sta per chiudere una stagione di grande successo. E le modifiche, apportate in corsa, hanno risollevato le sorti di BellaMa’.

Diaco ha quindi ringraziato sin da subito tutte le persone che hanno creduto in questa sfida, dall’amministratore delegato a chi ha voluto il progetto; e ha anche ringraziato Antonio di Bella e Simona Sala , il centro di produzione Rai e tutte le persone che hanno fatto si che questo programma andasse in onda. Un gran galà quindi per BellaMa’ per salutare il pubblico e anche per ringraziare chi ha lavorato per tutti questi mesi al programma.

BellaMa’ torna a settembre

Il programma di Diaco che oggi si è congedato mostrando tutte le persone che hanno lavorato, tutti i protagonisti di BellMa’ tornerà a settembre, perchè l’esperimento, per la rete, è un esperimento riuscito. Diaco commosso e in lacrime, ha poi salutato tutti e dato quindi l’appuntamento a settembre. Se vi va, ritroverete quindi BellaMa’ nella prossima stagione su Rai 2.