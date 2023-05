Tina Cipollari richiamata all’ordine? Poche parole, sguardi che dicono tutto

Qualcuno ha richiamato Tina Cipollari dopo quello che è successo con Elio? Limite superato e censura? Le ultime da Uomini e Donne

Che cosa sta succedendo a Tina Cipollari? E’ quello che si chiedono molti spettatori, dopo aver visto le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda questa settimana. Che la censura sia caduta anche sulla sua testa? Che qualcuno abbia fatto notare che i toni e le parole della Cipollari sono stati troppo esagerati nelle ultime settimane? Lo scontro con Elio ha visto la Cipollari infiammarsi e tutto il pubblico, che spesso è dalla sua parte, ha notato che l’opinionista di Uomini e Donne, ha davvero superato il segno. E forse chissà, nella Mediaset che Piersilvio Berlusconi sogna, non c’è spazio per questo genere di intemperanze. Del resto se i concorrenti del Grande Fratello VIP 7 sono stati sgridati per molto meno, c’era da aspettarsi che forse, anche per Uomini e Donne arrivasse un qualche richiamo. E’ vero che il programma di Maria de Filippi macina record di ascolti su record, ma questo non significa che si possa e si debba andare oltre. Dare del pezzo di merd* a un protagonista del programma, che non ha usato le stesse parole offensive, è forse troppo. Che ci sia stato un richiamo quindi, per la Cipollari? Facile da immaginarlo, difficile da scoprirlo ma sta di fatto che la bella romana, nelle ultime puntate, non ha fatto nessuno dei suoi interventi da show, anzi, si è limitata a seguire quanto stava accadendo; poche parole, toni pacati. Tanto che la stessa Maria de Filippi le ha chiesto se fosse tutto ok…Insomma c’è aria di censura a Uomini e Donne? A quanto pare non è bastata quella della redazione, che ogni giorno manda in onda delle puntate piene di beep e di scene tagliate. Per Tina, è servito altro? I telespettatori si spingono in tesi ed ipotesi. Ma quello che succede tra la sacra reda e i protagonisti di Uomini e Donne, resta negli studi Elios di Roma e difficilmente lo scopriremo.

Uomini e Donne: che succede a Tina Cipollari?

Il pubblico ieri ha anche fatto notare che Tina, quando c’è lo spazio dedicato al trono classico, spesso si spegne, come se fosse del tutto annoiata. E a volte lascia persino lo studio, senza neppure ascoltare le storie di tronisti e troniste. Insomma non è la Tina che abbiamo lasciato nelle sfuriate con Elio. E il pubblico però deve decidersi: perchè quando Tina regala show pieni di parolacce non va bene e si punta il dito contro di lei e il suo andare oltre; se invece sta buona e non commenta per una puntata, allora si rivuole la Tina di sempre…