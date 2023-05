Bianca Atzei a Verissimo, Stefano Corti le chiede una bimba

Stefano Corti vuole subito la figlia femmina, una bimba bella come Bianca Atzei

Per la prima volta Bianca Atzei torna a Verissimo da mamma e con lei ovviamente c’è Stefano Corti. Sono bellissimi insieme ma soprattutto sono felici e innamorati. Il piccolo Noà ha tre mesi e mezzo e il suo papà desidera già un’altra figlia, una bimba, una figlia femmina. L’inviato delle iene non vede l’ora accada, non vede l’ora di allargare la sua famiglia ma Bianca Atzei non è per niente d’accordo, lei ha bisogno ancora di riprendersi. Stefano Corti nello studio di Silvia Toffanin è già pronto all’annuncio, la sua richiesta è in pubblico e le risate arrivano tutte. E’ da sempre che si prendono in giro, Bianca Atzei e Stefano corti sono una coppia meravigliosa e da genitori lo sono ancora di più.

Bianca Atzei, a chi somiglia il figlio?

Bianca Atzei si lamenta, lei ha portato avanti la gravidanza per 9 mesi con i vari problemini, è lei che si occupa di più del piccolo ma tutti le dicono che è identico al padre. Solite storie che solo le mamme comprendono perfettamente. A proposito di occuparsi del piccolo, Noà nei primissimi tempi non ha fatto dormire la mamma e il papà, le notti sono state davvero insonni. Adesso va meglio, tutto sembra più semplice e il loro bambino è sempre più bello. Una gioia immensa per tutta la famiglia.

Il desiderio di allargare la famiglia c’è davvero ma la gravidanza di Bianca Atzei nell’ultimo periodo non è stata semplice ed è davvero ancora troppo presto ma prima o poi arriverà anche un altro dolce annuncio.

Stefano Corti è già vestito rosa, lui vuole la figlia femmina e non importa magari arriveranno altri maschietti fino ad avere una principessa. Ancora risate e dolcezze, c’è davvero un legame speciale tra la iena e la cantante.

Hanno sofferto e lottato insieme per avere il loro bambino, c’è stato purtroppo un aborto che ha provocato un dolore fortissimo ma adesso c’è solo tanto amore da ricevere donare.