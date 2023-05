La Rai che verrà: si Porro, no Giletti. Dentro Pino Insegno e Claudio Lippi ma non solo

Come sarà la nuova Rai: ecco che cosa dovrebbe succedere nei prossimi mesi, un vero e proprio terremoto

Come sarà la Rai che verrà? Molto presto lo scopriremo, anche perchè tra un paio di mesi, ci saranno le presentazioni dei palinsesti e molti nodi verranno al pettine. Nel frattempo è il Messaggero a dare alcune anticipazioni di quello che sta per succedere. E se alcuni nomi sorprendono, altri sono certezza. Ad esempio, sembra essere davvero a tutti chiaro, che Pino Insegno, ci sarà, eccome se ci sarà. E sembra essere anche evidente che per lui si stiano per aprire le porte de L’eredità. Il testimone con Flavio Insinna è cosa quasi certa ( vedremo che cosa dirà tra qualche settimana il conduttore di Rai 1 salutando il suo pubblico, se un addio o un arrivederci). Ma se il nome di Pino Insegno non ci stupisce, ne spuntano altri che sono davvero singolari. Come quello di Nicola Porro, ad esempio, che è volto ormai sempre più familiare per il pubblico di Rete 4 e di Mediaset. E lui quest’anno sono stati affidati speciali importanti, in prima serata, quale posto potrebbe avere nella Rai che verrà? Il Messaggero spiega che uno tra Porro e del Debbio, passerà in rai, la decisione, nelle prossime settimane. Questo significherebbe che non ci sarà spazio, nella nuova Rai, per Massimo Giletti, almeno secondo le indiscrezioni del Messaggero. E visto che si fa il Fantaconduttori, a questo punto, dato che a Mediaset ci sarà un posto vacante, forse forse, il giornalista ex La7 e Rai, potrebbe sbarcare su Canale 5 per fare quell’informazione che si cerca da tempo in prima serata? Vedremo. Ma le novità intanto per la Rai che verrà, non finiscono qui.

Chi entra e chi esce: cosa vedremo nella prossima stagione

Il nome che ci stupisce è quello di Claudio Lippi che, a detta del Messaggero, avrà un nuovo programma l’anno prossimo. Viste le ultime uscite di Claudio Lippi in tv, questa dirigenza si sta complicando la vita. Siamo curiosi di vedere che cosa farà e quando lo farà. E come si suol dire: largo ai giovani…

Chi resta saldo al suo posto è Bruno Vespa, ci sembrava anche questa una cosa abbastanza ovvia. Sarebbe riconfermato su Rai 3 anche il programma di Lucia Annunziata mentre Damilano potrebbe non ritrovarsi in onda prima di Un posto al sole. Riconfermatissima Mara Venier, a questo punto, dovrebbe scegliere se fare una nuova edizione di Domenica In oppure no.

Tra le novità ancora più spazio per Monica Setta, forse qualcuno non se n’è accorto, visti gli ascolti dei suoi programmi, ma la conduttrice, oltre a UnoMattina in famiglia nel fine settimana, conduce altri due programmi ed è anche opinionista fissa di Ore 14 su Rai 2. Ci sarebbe altro da fare per lei, quando si dice pensare alle generazioni future e sperimentare… Chi potrebbe non esserci invece è Massimiliano Ossini perchè la Rai che verrà ripensa alle coppie al mattino. Peccato perchè questa nuova formula che Ossini aveva dato al mattino di Rai 1 sembrava funzionare. A detta del Messaggero, in pole ci sarebbero Poletti e Serena Autieri.

Più spazio nella prossima stagione televisiva anche a Nunzia de Girolamo che con Ciao Maschio, ha dimostrato di poter incassare ottimi ascolti e di aver ormai le carte in regola per essere considerata una conduttrice, un volto Rai.