Pino Insegno strappa L’eredità a Flavio Insinna? Il rumor

Pino Insegno prenderà il posto di Flavio Insinna a L'eredità? Ecco le ultime news e i rumor

Da qualche parte Pino Insegno, lo dobbiamo mettere, questa è cosa abbastanza certa. Solo che ogni giorno, ce lo ritroviamo in un posto diverso, in base al sito o al giornale che lancia la notizia. Prima sul palco dell’Ariston al posto di Amadeus, una notizia che aveva fatto parlare l’Italia intera. Adesso nel pre serale di Rai 1, soluzione decisamente più facile e alla sua portata, visto che nel 2013, dieci anni fa quindi, aveva già avuto il ruolo di leader di quella fascia, con la conduzione di Reazione a catena. Non a caso, si era pensato che la soluzione più naturale possibile, fosse appunto quella di rivederlo tornare nell’estate di rai 1 e non solo. Reazione a catena infatti andrà in onda da giugno fino a dicembre 2023 nella prossima stagione televisiva con la staffetta con L’eredità per una pari durata. Secondo quanto si legge però oggi su Tvblog, la decisione sarebbe un’altra. Si starebbe infatti valutando di dare L’eredità a Pino Insegno che prenderebbe il posto di Flavio Insinna mentre Marco Liorni, già prossimo alle registrazioni delle puntate estive di Reazione a catena, resterebbe saldo al timone del quiz da record su Rai 1. Questo forse perchè cambiare in corsa, affidando Reazione a catena a Pino Insegno, sarebbe più complicato. Il conduttore quindi prenderebbe invece il posto di Flavio Insinna. Tutti rumor che saranno confermati nel giro di pochi mesi, visto che a breve, saranno presentati in modo ufficiale i palinsesti. Solo due mesi prima della verità, tutta la verità sulla nuova movimentata stagione di Rai 1.

Per Pino Insegno ci sarebbe anche un altro impegno all’orizzonte e anche in questo caso, si tratterebbe di uno “scippo” ad Amadeus.

Pino Insegno condurrà l’Anno che verrà su Rai 1?

Stando sempre alle anticipazioni che arrivano da Tvblog, si starebbe pensando anche a un cambio al timone de L’Anno che verrà, cosa che certamente non dispiacerà ad Amadeus, visto che sarà molto impegnato con la nuova edizione di Sanremo. Pino Insegno dovrebbe quindi essere il volto dell’ultimo dell’anno, per salutare gli italiani nella serata del 31 dicembre e la notte del primo gennaio 2024. Anche questa solo una indiscrezione. Nessuna conferma ma l’ennesima voce che trapela dai corridoi di Viale Mazzini. Tante voci per ora, come quella secondo cui Monica Setta prenderebbe il posto di Serena Bortone su Rai 1. Tante voci appunto, ma poche certezze.