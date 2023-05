Antonella Elia commossa da Pietro e dai suoceri ma dice no al matrimonio

Antonella Elia si commuove per la sorpresa di Pietro e dei suoceri ma dice no al matrimonio

La storia di Antonella Elia la conosciamo tutti, la morte dei genitori, tutta la sofferenza, il senso di abbandono, la paura che tutto finisca da un momento all’altro, il desiderare una famiglia tradizionale ma essere terrorizzata dall’averla. E’ da sempre che Antonella Elia continua a vivere con tutte queste emozioni. A Oggi è un altro giorno è con il suo fidanzato, Pietro Delle Piane, molti conoscono anche lui, l’abbiamo visto tante volte in tv ed è il suo punto fermo. Anche se hanno un rapporto fatto di tante litigate la Elia ammette che dopo qualche ora che è senza Pietro soffre, le manca tutto. Lui le dedica una canzone di Gino Paoli “Questa lunga storia d’amore”, si emoziona, Pietro è davvero bravo ed emozionato, anche lui. Antonella Elia ha gli occhi lucidi, continua a sorridere, è una vera sorpresa per lei, è una dichiarazione d’amore che la lusinga.

Antonella Elia ha detto sì due volte ma non si sposerà mai

I suoceri hanno inviato dei videomessaggi, la adorano, lei è parte della famiglia e alla loro famiglia Antonella si è legata sempre di più. Sottolinea che la madre di Pietro non è sua madre, nessuno ha preso il posto della mamma che ha perso quando era piccolissima. Le piace quando li incontra, quando ci sono le feste e ammira la loro famiglia tradizionale ma sa che lei non ce l’avrà mai perché è più forte la paura di perdere tutto.

Pietro Delle Piane le ha chiesto due volte di diventare sua moglie. La prima volta disse di sì ma gli chiese un anello più importante. Dopo qualche anno è arrivato l’anello giusto e Antonella Elia ha detto di nuovo sì ma a Oggi è un altro giorno confessa che dice di sì solo perché le sembra offensivo dire di no ma lei non può sposarsi. Il matrimonio non è il suo sogno perché poi avrebbe troppa paura che tutto possa finire da un giorno all’altro. E’ forse una sua difesa, è il mezzo per stare male il meno possibile o forse per sentirsi libera sempre. Pietro ci resta un po’ male. Molti non credevano nel loro amore e invece eccoli sempre insieme.