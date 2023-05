Ore 14 stop e riprese: quando torna in onda Milo Infante?

Pausa forzata per Ore 14 : su Rai 2 arriva il giro di Italia, ma quando torna in onda il programma di Milo Infante?

Sarà un mese di maggio pieno di alternanza su Rai 2 visto che il Giro di Italia avrà uno spazio da protagonista sulla rete. Come saprete, BellaMa’ ha chiuso per questo in anticipo e nei prossimi giorni quindi non vedremo più il programma di Diaco. Non ha chiuso invece Ore 14 che però non ha detto arrivederci a settembre, anzi. Proprio venerdì, Milo Infante ha spiegato al suo pubblico che cosa succederà. “Vi ho detto che ne riparleremo lunedì ma ho sbagliato perchè Ore 14 lunedì non andrà in onda perchè ci sarà il giro di Italia” ha detto il conduttore nella puntata del 5 maggio. E infatti da oggi, 8 maggio 2023 su Rai 2 va in onda il giro di Italia che prende quindi il posto di Ore 14 per tutto il mese di maggio. “Ringrazio i telespettatori di Ore 14 per gli ascolti, siamo partiti da una media di 400mila spettatori, siamo arrivati a 900 mila, li abbiamo raddoppiati; ci siamo conquistati un piccolo spazio nel vostro cuore” ha detto Milo Infante salutando, almeno per ora, il pubblico di Rai 2.

Ore 14 si ferma a maggio: spazio al giro di Italia

Ore 14 non va in onda l’ 8 maggio 2023. Pomeriggio interamente dedicato al ciclismo su Rai 2 con la tappa che toccherà Vasto, Foggia e poi la Basilicata.

Ore 14 non andrà in onda il 9 maggio 2023. Quarta tappa del giro di Italia domani su Rai 2.

Ore 14 non andrà in onda il 10 maggio 2023. Quinta tappa del giro di Italia e poi processo alla tappa e programmi dedicati al ciclismo successivamente.

Ore 14 non andrà in onda l’11 maggio 2023. Sesta tappa del Giro di Italia e classica programmazione dedicata al ciclismo anche in questa giornata.

Ore 14 non andrà in onda il 12 maggio. E per il programma di Milo Infante non ci sarà spazio neppure questo venerdì. Gli appassionati potranno invece seguire la settima tappa del giro di Italia.

Ore 14 quando torna in onda?

Come spiegato da Milo Infante, Ore 14 torna in onda il 29 maggio. Anche quando il Giro si prenderà una pausa per permettere ai ciclisti di riposarsi, al posto dello sport su Rai 2 ci saranno dei film. La pausa per Ore 14 sarà quindi parecchio lunga. Milo Infante ha infatti spiegato che Ore 14 tornerà in onda il 29 maggio e che poi farà compagnia al pubblico per tutto il mese di giugno.