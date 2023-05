Isabella e Fabio che sta succedendo? Dalla crisi alle peggiori ipotesi

Che cosa sta succedendo tra Isabella e Fabio, tra i due è davvero crisi o c'è dell'altro? Le notizie che arrivano dai social non sono buone

Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, si sono piaciuti fin dal primo sguardo, si sono amati e si sono anche sposati per poi decidere di iniziare una nuova vita a Dubai. Parliamo di Isabella Ricci e di Fabio che sono diventati marito e moglie dopo essersi incontrati a Uomini e Donne. Dopo il matrimonio, Isabella e Fabio hanno documentato il loro trasferimento a Dubai, mostrando gli acquisti per la casa nuova e la vita al caldo. Ma da almeno un mese, Isabella sembra aver smesso di postare sui social, dove era molto attiva e la cosa, sta destando parecchi dubbi e sospetti tra i fan di Uomini e Donne che iniziano a chiedersi se non stia succedendo qualcosa di brutto tra i due. Una crisi? Una rottura improvvisa? Molti hanno anche notato che Fabio ha smesso di seguire Isabella sui social mentre per altri fan di Uomini e Donne che stanno cercando di capirci di più, l’uomo avrebbe smesso di usare il suo account instagram e per questo non seguirebbe più Isabella. Ma che cosa c’è di vero in questa storia? Da giorni sui social si avanzano ipotesi e sono anche tanti i commenti di persone che conoscono Fabio e Isabella. E’ importante precisare che, visto che i diretti interessati non hanno ancora parlato, bisogna prendere con le pinze tutto quello che si legge sul web, che nasce appunto da voci di corridoio o voci di paese.

Un anno fa il matrimonio di Fabio e Isabella

Isabella e Fabio è davvero finita?

Sono tante, come detto, le voci che circolano su questa coppia. Sotto agli articoli che parlano di questa possibile crisi, compaiono anche dei commenti di persone che dicono di aver visto Isabella e Fabio insieme in Italia nelle ultime settimane. C’è anche chi rivela qualcosa di ben diverso. Si legge infatti su alcuni post su Twitter che la coppia si sarebbe presa del tempo dai social, per via di alcuni problemi di salute che Fabio sta affrontando. Se così fosse, facciamo all’uomo il nostro grande in bocca al lupo e gli auguriamo di curarsi e tornare in salute il prima possibile.

Ma lo ribadiamo: Isabella e Fabio non hanno smentito o confermato nulla, queste sono solo voci che noi dunque, riportiamo come tali.