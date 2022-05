Isabella Ricci e Fabio si sono sposati: il matrimonio dopo Uomini e Donne

Li avevamo visti pochi giorni fa nello studio di Uomini e Donne: Isabella e Fabio avevano annunciato, senza rivelare la data, che presto sarebbero diventati marito e moglie. Una notizia che era già trapelata sui social, sia la dama che il cavaliere, ne avevano infatti parlato pubblicamente. Il grande giorno è stato il 28 maggio, ieri Isabella Ricci e Fabio, dopo pochissimi mesi di conoscenza e convivenza, si sono promessi amore eterno. Un matrimonio semplice ma elegante, come nello stile di Isabella che nel programma di Canale 5 cercava il suo principe azzurro e lo ha trovato. Anzi ha trovato un re, perchè come ha ricordato Marcello Messina, ex cavaliere di Uomini e Donne invitato anche al matrimonio, Isabella è una regina e ha trovato il suo re. Poche storie sui social ma Isabella ha voluto ringraziare alcuni degli invitati e tra questi appunto, Marcello, che la dama di Uomini e Donne sottolinea essere un grande amico. E gli amici non potevano mancare in una giornata così speciale. Tra gli altri invitati anche l’ex tronista Samantha Curcio che non ha avuto la stessa fortuna della dama, e a Uomini e Donne non ha trovato un vero principe azzurro ma ha trovato una amica. E infatti su instagram, l’ex tronista ha dedicato questa dedica a Isabella: “A te, che sei un’amica sincera e buona, auguro tutta la felicità del mondo.“

Isabella e Fabio sposi: il matrimonio il 28 maggio

Per il giorno del suo matrimonio, Isabella ha scelto un bellissimo abito lungo con una fantasia stampa floreale, abbinato a un paio di sandali gioiello. Elegantissimo anche Fabio che invece ha sfoggiato un completo molto classico, perfetto per uno sposo.

Cambio d’abito poi per entrambi. Isabella ha scelto un mini dress tutto argentato stile discoteca mentre Fabio ha indossato un completo più sportivo e chiaro per intrattenere i suoi ospiti.