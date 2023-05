Laura Efrikian e Gianni Morandi, la figlia svela i momenti difficili della loro vita

E' la figlia Marianna Morandi a svelare i momenti bui della vita di Gianni Morandi e Laura Efrikian

Laura Efrikian e Marianna Morandi ospiti a Oggi è un altro giorno, madre e figlia, ex moglie di Gianni Morandi, ex compagna di Biagio Antonacci. La Efrikian è davvero stanca di parlare del matrimonio con Gianni, sono passati 50 anni e non ne piò più ma ogni volta le sue interviste iniziano con i loro film, i musicarelli. Marianna Morandi è orgogliosa di entrambi, è stata amata da entrambi ma del successo in passato non aveva capito nulla. “Il mio papà negli anni ’70 ha avuto un momento di buio. Io non l’ho sostenuto perché non l’avevo capito che c’era stato un momento di grande successo e poi un momento dove non andavano bene le cose, ero troppo piccola. Ma ho vissuto tutti gli anni in cui ha messo tutto se stesso nello studio e nella ricostruzione di se stesso. Non è facile essere in grado di ricominciare e il modo in cui ha ricominciato, è ammirevole. Io andavo a scuola e lui studiava come me, ha fatto gli esami, aveva la quinta elementare e poi è andato al conservatorio. Io ero molto orgogliosa, lo sono di tutti e due i miei genitori”.

Mariana Morandi e il periodo difficile di mamma Laura

“Fino a qualche anno fa io la vedevo sempre molto sofferente fisicamente, soffriva di mal di testa così stava molto a letto. Poi a un certo punto qualche anno fa improvvisamente si è svegliata, cioè non lo so la salute l’ha aiutata, ha fatto il processo al contrario e ha iniziato a fare 6000 cose e non le si sta più dietro tra il libro, l’Africa e non so cosa è successo”.

E’ Serena Bortone a chiedere a Laura Efrikian come ha fatto a stare meglio, soffriva di emicrania. “Chi ha provato l’emicrania che è invalidante lo sa, è terribile e mi è passata con la menopausa. Ho fatto tante cure e non servono a niente quando invece ho cominciato ad entrare in menopausa e intanto cominciavo a vedere l’Africa e a vedere queste cose che ho visto, quelle mi hanno mosso, quella che c’è in me, che è quella che deve sempre occuparsi dei e piano sono guarita da questo da questo mal di testa e un po’ mi sono innamorata di questa di questi poveri”.