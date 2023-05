Gemma parla di Elio mano lunga, lui l’accusa di farsi i cicchetti: pubblico diviso e reazioni esplosive

Il pubblico di Uomini e Donne è stufo delle sceneggiate di Gemma Galgani e degli attacchi immotivati a gente come Elio

Vi avevamo detto che le ultime puntate di Uomini e Donne sarebbero state ricchissime di cose da vedere. Divertenti forse un po’ meno, perchè davvero quello che sta succedendo nel programma di Canale 5 piace a pochi. Urla, minacce di querele, pochi contenuti interessanti, si parla sempre meno di relazioni, di uscite, di sentimenti. Si parla invece molto di altro. E soprattutto si tende anche a fare spesso branco contro una sola persona. E’ successo con Aurora, era successo con Paola, succede anche con Armando. E qui non vogliamo dire che chi è nel mirino degli altri può avere torto o ragione ma semplicemente che il meccanismo che si innesca è deleterio perchè non è mai bello vedere una persona ( che sia nel giusto o meno) essere presa di mira da tutti gli altri. Oggi, ad esempio, Gemma Galgani ha iniziato ad accusare Elio non si sa bene di cosa. Tutto nasce dalla foto che Elio ha usato per il suo profilo whatsapp, una foto che il cavaliere ha trovato sul web da qualche parte. Chiaro che l’abbia usata per farsi vedere, per vanto, ma non c’è nessuna legge che vieti a Elio di postare sui suoi social o sul suo profilo whatsapp, quella foto. Eppure se n’è parlato per minuti e minuti oggi. Ma questa non è stata neppure la parte peggiore del programma. Gemma si è persino permessa di lanciare l’acqua contro Elio ( tra l’altro lui ha fatto giustamente notare che è vietato portare le bottigliette in studio ma Gemma può), dimostrando di aver perso ormai da tempo, il contatto con la realtà. Perchè un conto è che lo faccia Tina, pagata per fare spettacolo nello studio di Canale 5, un altro che si permetta la Galgani, senza che ce ne sia motivo tra l’altro. Un mese dopo la sua uscita con Elio si è anche ricordata che lui aveva passato il tempo a toccarle le gambe, l’aveva accarezzata in su, dice la donna. Ma non ne aveva parlato prima, improvvisamente oggi, riaffiora la memoria. Ed Elio risponde in modo altrettanto imbarazzante, iniziando a dire che forse la memoria di Gemma è un po’ alterata, visto che in quella serata si era fatta diversi cicchetti. Accusa rispedita al mittente dalla Galgani che urla ai sette venti di essere astemia.

Il pubblico stanco delle sceneggiate di Gemma Galgani

Sulla pagina Fb di Uomini e Donne fioccano i commenti di spettatori molto delusi da quello che stiamo vedendo in onda in questi giorni: “Qui la redazione ha detto, fatte delle litigate sul nulla, al momento non abbiamo gente che vuole seriamente conoscere altre persone. Non sappiamo cosa trasmettere, Luca con la sua scelta lampo gli ha mandato in crisi. E allora mandiamo in onda questa immensa tristezza, così per sprofondare ulteriormente nel baratro“. E poi: “Che tristezza questo programma sta’ diventando una cosa vergognosa. Gemma sembra fuori di testa sragiona e il rifiuto da parte di Elio non lo accetta. Io mi meraviglio di Maria che non professa parola“. E ancora: “Che schifo di donna ha fatto la vittima da una vita dentro quella trasmissione e adesso si è coalizzata per mettere in mezzo questo signore che giustamente si è difeso dalle cafonaggini che sono abituati a fare!!! Le ha tirato l’acqua le ha messo le mani addosso le è andata a pochi centimetri dal viso per provocare una sua reazione!!! Pessima poi sostengono che non è una trasmissione pilotata?! Una vera indecenza!“.

E voi che ne pensate di tutto quello che sta succedendo in queste nuove puntate di Uomini e Donne, superato il segno? A quanto pare succederà anche di peggio nelle prossime puntate del programma di Canale 5 con Gemma che arriverà a fare un altro gesto molto forte contro Elio.