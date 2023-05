Una scarpa in testa a Elio: Gemma Galgani fuori controllo dopo offese orripilanti

Vedremo davvero di tutto nelle ultime puntate di Uomini e Donne su Canale 5: Gemma tira una scarpa in testa a Elio?

Gemma Galgani darà davvero una scarpa in testa a Elio? Vedremo questo gesto o scatterà la censura a Uomini e Donne?

Segnate sul calendario in rosso i prossimi giorni perchè non potrete perdere le ultime puntate della stagione di Uomini e Donne. Niente passeggiata con il cane dopo pranzo, niente turno pomeridiano, niente festa di compleanno per i bambini se non fino alle 6, niente gruppo studio, niente partita di calcetto, niente di niente perchè le ultime puntate di Uomini e Donne sono imperdibili. E se proprio non potete vederle davanti alla tv, ricordatevi che c’è sempre Witty per recuperare quella dose di trash quotidiano di cui tutti abbiamo bisogno! Ma torniamo a noi e alle anticipazioni che sono arrivate in queste ore dallo studio di Canale 5 dove tra ieri e l’altro ieri, sono state registrate le ultime puntate di Uomini e Donne. Elio sarà assoluto protagonista di queste puntate insieme anche a Tina Cipollari e a Gemma. La Galgani suo malgrado, lo diventerà perchè tirata in mezzo da Tina, che ha deciso di portare nello studio di Canale 5 delle ricotte e del burro, per prendere in giro Elio.

La povera Gemma Galgani sarà tirata in ballo perchè Tina la inviterà a mangiare con lei delle ricotte. Ora non è ben chiaro l’ordine dei fatti ma dopo questa sceneggiata, Elio minaccerà Gemma di denunciarla, dicendo che è una persona vuota, una scema. E pensare che fino a poche settimane fa, spendeva solo parole di elogio nei confronti della dama torinese. Poi la nuova alleanza tra Gemma e Tina, ha cambiato tutto. Ma non è stata la minaccia di una querela a far infuriare Gemma. Ci sarebbero state delle dichiarazioni parecchio pesanti di Elio. Parole che lo avrebbero portato prima a discutere con Armando e a una situazione degenerata che sarebbe sfociata in una rissa, e poi allo scontro con la Galgani.

Le parole di Elio su Gemma: lo ha detto davvero?

Secondo molte delle anticipazioni riportate sul web nelle ultime ore, la rissa tra Armando ed Elio sarebbe nata per via di alcune parole che il cavaliere avrebbe detto nei confronti della Galgani. Armando, da sempre molto amico e vicino a Gemma, non ha proprio gradito i toni usati. Ma che cosa avrebbe detto di così grave Elio? Qualcuno in queste ore, dando le anticipazioni di Uomini e Donne sui social, ha raccontato che Elio avrebbe detto che Gemma ha un problema con l’alcol, come si legge anche sul blog Isa&Chia. Questo avrebbe scatenato l’ira funesta di Armando ma anche una reazione di Gemma Galgani. La dama torinese si sarebbe avvicinata con fare minaccioso a Elio, togliendosi una scarpa. Avrebbe anche cercato di dargliela in testa, almeno questo è quello che si apprende appunto, dalle ultime news arrivate dallo studio di Canale 5.

Ora le cose sono due: potremmo vedere tutto nelle prossime puntate e comprendere meglio la dinamica di questa situazione oppure potremmo non vedere nulla per via della censura che spesso arriva a Uomini e Donne. Non ci resta che aspettare!