Tina Cipollari minaccia Elio con ricotta e burro: piovono latticini ma anche querele

Ennesimo show di Tina a Uomini e Donne, ennesima litigata con Elio ma questa volta a suon di ricotta e burro

E’ successo di tutto a quanto pare nell’ultima puntata di Uomini e Donne. E noi poveri illusi pensavano che Tina Cipollari si fosse ridimensionata dopo qualche ca***atone ricevuto. E invece eccola, in tutto il suo splendore nell’ultima registrazione di Uomini e Donne della stagione, regalare uno show degno, quasi certamente, de I nuovi mostri. Non abbiamo ancora visto la puntata ma siamo pronti a scommettere che lo show fatto contro Elio in questa registrazione, sarà degno delle migliori classifiche del Tg satirico di Canale 5. Piovono anticipazioni sui social ma piovono anche, a quanto pare, latticini nel programma di Maria de Filippi. Oggi infatti Tina ha ben studiato la sua vendetta contro Elio, presentandosi nello studio con burro e ricotta.

A Uomini e Donne la vendetta di Tina Cipollari contro Elio

Stando a quelle che sono le anticipazioni che circolano in rete, apprendiamo che Tina quindi, si è presentata nello studio di Uomini e Donne con delle ricotte e del burro. Ha iniziato a mangiare le ricotte, offrendole anche a Gemma che sembra aver gradito, in questa strana alleanza nata contro il cavaliere napoletano. Non solo; dopo aver litigato, per ovvi motivi con Elio, alla fine Tina ha anche minacciato di lanciargli addosso le ricotte.

Per chi si fosse perso questo passaggio e non comprendesse come mai queste ricotte sono arrivate a Uomini e Donne, ricordiamo che qualche giorno fa Elio, aveva raccontato di esser rimasto traumatizzato per via di un momento difficile della sua infanzia, quando era in una sorta di collegio ed era costretto a mangiare sempre burro e ricotta. Un trauma così forse che lo porta a stare male anche solo a sentire l’odore del burro. E Tina dunque, si è voluta vendicare in questo modo.

Alla fine pare sia stato necessario l’intervento di Maria de Filippi che ha “sequestrato” le ricotte a Tina e ha riportato l’ordine nello studio di Canale 5. Per lo meno in parte, visto che Elio, secondo quelle che sono le ultime news dal mondo di Uomini e Donne, ha per l’ennesima volta minacciato Tina. La querela è servita.