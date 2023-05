Uomini e Donne che caos: finale da dimenticare. Rissa, mani addosso e arrivo della sicurezza

Finisce con una rissa questa stagione di Uomini e Donne: ecco che cosa vedremo nelle prossime puntate, si mette malissimo per Elio

Sono state registrate ieri le ultime puntate di questa stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. E le anticipazioni che circolano in rete non lasciano dubbi. Quello che succederà in queste ultime puntate varrà il prezzo del biglietto…Ah no, lo show su Canale 5 e il mare di trash che stanno per arriverà, saranno gratis per tutti e noi non vediamo l’ora di immergerci! Che cosa accadrà dunque nelle prossime puntate di Uomini e Donne? A quanto pare, il finale di stagione sarà reso incandescente da Tina Cipollari e dalle sue liti con Elio. L’opinionista infatti, come vi abbiamo raccontato già ieri, si presenterà in studio con delle ricotte e del burro, per umiliare il “povero” Elio che avrà una reazione molto dura. Non finirà qui perchè ovviamente, il fatto che si sia innervosito per quello che è successo con Tina, porterà Elio a essere forse un po’ troppo fumantino anche successivamente. Le anticipazioni infatti ci rivelano che il cavaliere arriverà a litigare con un altro dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne e le cose si metteranno male, molto male.

Ma vediamo nel dettaglio quello che accadrà in queste ultime imperdibili puntate di Uomini e Donne.

Il finale di Uomini e Donne porta il caos: rissa in studio

Non è ben chiara la dinamica delle cose, forse quando vedremo la puntata di Uomini e Donne capiremo meglio, anche se probabilmente molte delle cose che vi stiamo raccontando non andranno in onda e saranno censurate. Fatto sta che, da quello che apprendiamo, rivedremo Elio e Armando, che già si erano scontrati in passato, di nuovo protagonisti di una rissa. Tra i due i toni si alzeranno moltissimo e alla fine arriveranno quasi alle mani, come hanno raccontato i presenti in studio, lanciando sul web le anticipazioni di queste ultime puntate di Uomini e Donne.

Non sappiamo bene i motivi per i quali i due litigheranno, pare che ci sia di mezzo una dichiarazione brutta su Gemma fatta da Elio, fatto sta che, nello studio di Canale 5, sono intervenuti gli addetti alla sicurezza, almeno questo è quello che emerso dalle anticipazioni. Non non c’eravamo, per cui non possiamo dire se sia vero o meno, o raccontarvi la giusta dinamica di quello che è successo in queste ultime puntate di Uomini e Donne ma sta di fatto, che ne vedremo davvero delle belle. Ultima settimana infuocata e poi il “meglio di”.