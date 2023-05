Per Paola Barale un programma in prima serata in Rai? La Rai che verrà la vuole

Paola Barale potrebbe essere uno dei nuovi volti della Rai che verrà con un nuovo programma in prima serata: ecco che cosa sappiamo

In questi giorni Paola Barale sta facendo il giro delle sette chiese per presentare il suo nuovo libro. La vediamo da Serena Bortone, poi da Silvia Toffanin…Insomma un po’ ovunque in una stagione televisiva dove in ogni caso, era stata già molto presente grazie anche alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Sulla pista del programma di Rai 1 non ha particolarmente brillato, anzi ci si aspettava decisamente di più da una icona come lei, da una big della televisione…E invece la gara di Ballando, non l’ha vista accendersi su quella pista. Ma forse chissà, succederà altro nella prossima stagione televisiva visto che a quanto pare per lei, ci sarà posto nella Rai che verrà. Una Rai che vuole cambiare rispetto a quello che si è visto in questi anni. Una Rai che starebbe cercando nuove proposte. Per Paola Barale dunque, si starebbero per aprire le porte della prima serata. E’ Ivan Rota su Dagospia a spiegare che un dirigente Rai vorrebbe affidare un programma in prima serata a Paola Barale. Che programma e su che rete? Per il momento sono pochissime le indiscrezioni che trapelano e lo ricordiamo, sono solo rumors. Voci che diventeranno ufficiali solo tra qualche mese, quando saranno presentati in modo ufficiale i palinsesti Rai per la stagione 2023-2024.

Paola Barale sta per sbarcare nella prima serata della Rai?

Leggiamo su Dagospia: “Ottime notizie per Paola Barale che è sempre più lanciata. Un dirigente Rai punta su di lei e sarebbe in rampa di lancio un programma in prima serata che la vedrebbe come conduttrice“. Potrebbe essere un programma leggero in stile Boomerissima per Rai 2, una rete che cerca di lanciare nuove proposte o magari il grande salto di Paola Barale la farà approdare direttamente su Rai 1, un’altra rete che sta cercando nuove proposte per la prossima stagione televisiva? Non ci resta che tenere le orecchie ben aperte per comprendere che cosa accadrà davvero.