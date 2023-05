Serena Bortone intervista Tina Montinaro, travolta dall’emozione. E’ la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone

Serena Bortone si scusa ma l'emozione la travolge e chiede aiuto alla sua ospite, Tina Montinaro

L’emozione ha travolto Serena Bortone nella sua intervista a Tina Montinaro, la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, morto a 29 anni. Era giovanissima Tina Montinaro, come suo marito Antonio Montinaro morto nella strage di Capaci il 23 maggio del 1992. Dopo 31 anni la frase “Non ci avete fatto niente” continua ad essere la frase di una donna che resta a testa alta a Palermo, è rimasta lì con i suoi figli perché le moglie dei poliziotti devono camminare a testa alta, non sono loro a dovere andare via. Racconta della telefonata di un’amica che l’avvisava della strage, da quel giorno Tina Montinaro conserva un pezzo accartocciato della macchina in cui è morto suo marito per mano della mafia. Serena Bortone continua a fare domande alla sua ospite per raccontare la storia a chi non la conosce, per raccontare a tutti la forza di una donna. “La mia presenza deve dire tutto senza aprire bocca” continua da sempre a dire la moglie di Antonio Montinaro e quel pezzo d’auto lo porta in giro per l’Italia da sempre, perché tutti devono sapere. E’ immenso l’orgoglio della Montinaro che non si è mai sentita vedova, che ha sempre pensato che se Antonio aveva deciso di scortare un uomo come il dottore Falcone è perché era un uomo giusto. Diceva sempre che era una persona preziosa, che il dottor Falcone andava protetto. Racconta di come è nato il loro amore e lo fa ricordando la loro allegria.

Tina Montinaro, la moglie del caposcorta di Giovanni Falcone

Un amore vissuto pochi anni ma con un matrimonio e due figli arrivati subito. Il maxi processo, poi l’incontro tra Falcone e Antonio Montinaro che gli rispose subito sì. Tina e Antonio hanno chiamato Giovanni il loro secondo figlio: “Era un legame troppo forte”.

A Oggi è un altro giorno le immagini di Rosaria Costa, la vedova dell’agente Vito Schifani, immagini che nessuno dimenticherà mai. Tina era ai funerali con i suoi figli in chiesa: “Non pensavo a quello che diceva Rosaria, non pensavo a quello che diceva cioè non sentivo ma sapevo soltanto che era stato colpita da una tragedia immensa e che comunque dovevo andare avanti perché poi con il tempo io mi sono resa conto di essere una donna molto fortunata perché ho avuto un marito coraggioso, un marito che ha dato tanto all’Italia intera per il cambiamento”.

Hanno arrestato anche Matteo Messina Denaro, l’ultimo dei grandi latitanti. Brusca ha parlato , ma cosa pensa la Montinaro della persona che materialmente ha attivato il detonatore? “Penso alle cose più brutte del mondo. Serena me l’hai chiesto e te l’ho detto perché comunque dico rimane un criminale e non perché ha collaborato l’abbiamo ripulito. Non è una persona per bene. Vogliamo sapere perché è stato ucciso il dottor Falcone, perché hanno fatto saltare un’autostrada e chi c’era insieme ai mafiosi. Noi questo vogliamo sapere. Falcone si poteva salvare, non c’era l’elicottero in dotazione ai soggetti più a rischio, non c’era una quarta auto addetta alla bonifica, avrebbero potuto fare la differenza”.

Un’ultima domanda a Tina Montinari: “Ti sei più innamorata?”

“No ma non ha avuto il tempo perché io sono rimasta con mio marito e questo è il bello. Cioè ti sembrerà strano ma quel ragazzo continua a riempirmi la vita, sono 31 anni che mi riempie di orgoglio. Sono cresciuti i figli, abbiamo avuto poi vuoi o non vuoi questa vita sempre con lui presente perché io vado in giro in tutta Italia e tutti i giorni parlo di Antonio. Tutti insomma ricordano questo ragazzo e vedi ecco perché lo dico sempre che non ci hanno fatto niente perché sono 31 anni che noi ricordiamo Antonio ed è cambiata una Palermo; tanti giovani conoscono la nostra storia, quindi ma che c’hanno fatto, sono loro che vivono una vita buia e piena di rancore e di cattiveria e a noi non ci hanno fatto niente”.

Serena Bortone non resiste più, piange per l’ennesima volta, abbraccia Tina Montinaro, si scusa perché è diventata patetica ma l’emozione è immensa.