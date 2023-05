Accusano Giulia Salemi di essere poco professionale: fan in rivolta sui social

Piovo pesanti accuse contro Giulia Salemi: ecco che cosa sta succedendo

Sta succedendo davvero il fini mondo in queste ore sui social, dopo che è trapelata la notizia sulla mancata partecipazione di Giulia Salemi alla puntata di Ciao Darwin dove avrebbe dovuto essere la capitana di una delle due squadre in gara. In un primo momento, qualcuno aveva pensato che fosse stata Sonia Bruganelli a decidere di cambiare le carte in tavola, chiamando nel programma di Paolo Bonolis, Soleil Sorge, dopo aver preso invece accordi con la Salemi. Ma visto che i fan di Giulia si sono lamentati, chiedendo spiegazioni, la Bruganelli ha fatto sapere sui social, che le cose erano andate in onda diverso. E pochi minuti fa dalle pagine social di Pipol Gossip, è arrivata quella che dovrebbe essere la reale ricostruzione di quanto accaduto, con delle frecciate e delle accuse rivolte alla Salemi. Parole molto dure che i fan di Giulia non hanno in nessun modo apprezzato.

La ricostruzione di Pipol Gossip

Ricordiamo che la pagina instagram viene gestita da tutta la squadra che lavora per Gabriele Parpiglia, che tra l’altro lavora con Sonia Bruganelli e anche per Ciao Darwin. Per questo i fan di Giulia hanno deciso di farsi sentire sui social.

“Quattro mesi fa sul piatto dei nomi scelti per rappresentare una particolare categoria nel corso della registrazione del programma di punta di Mediaset (in onda il prossimo autunno) Ciao Darwin, condotto e creato da Paolo Bonolis, c’erano i nomi di Soleil Sorge e Giulia Salemi. La prima aveva spiegato da subito alla produzione che in quella data avrebbe avuto un impegno di lavoro al sud. Così Sonia Bruganelli, braccio, testa, occhi e cuore del programma, aveva scelto l’influencer del Gfvip 7 che leggeva i tweet in diretta ai Vipponi nell’ultima edizione” qui la prima spiegazione di Pipol, che precisa che dunque, la Salemi, era una seconda scelta.

E poi: “Giulia, aveva accettato con messaggi e sorrisoni social e non. Inoltre Sonia e Giulia, sui social, sono apparse insieme (Sonia le ha fatto un mega ‘pensiero’ per il suo compleanno e la Salemi ha ringraziato per tutto…regalo griffatissimo) confermando più volte la sua presenza a Ciao Darwin“.

Poi il fattaccio: “D’improvviso però, a soli tre giorni dalla registrazione che impegna oltre duecento persone nella produzione, la Salemi dice che non se la sente di attaccare la categoria avversaria, scusa poco credibile, soprattutto per chi intende far televisione e ha l’opportunità di partecipare a un programma venduto in dodici paesi nel mondo che rappresenta per Canale 5 il jolly più’ importante per la prossima stagione. Bugia quindi“.

Il no a Ciao Darwin per partecipare al party di Signorini?

La Salemi avrebbe disertato solo per partecipare al party di Signorini ( va detto che comunque si sa da quasi un mese che si sarebbe svolto l’11 maggio dopo l’annullamento della prima festa). Si legge su Pipol Gossip: “E vi spieghiamo il perché di questo atteggiamento poco professionale. La sera della registrazione coincideva con il compleanno di Alfonso Signorini. E la stessa Salemi, pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac di chi non sa valorizzare la parola rispetto“.

L’amaro commento:” Bastava semplicemente dire la verità : ‘Preferisco vedere gli ex gieffini con il mio Pier’. E amen. Fortuna ha voluto che il maltempo che imperversa sull’Italia da nord a sud in questi giorni ha fatto sì che la campagna di Soleil sia stata spostata e la Sorge sia salita in postazione come capitana amatissima in una puntata che sarà bombastica. Questa storia insegna molto: per spiccare il volo bisogna avere ali giuste e forti per volare. Salire è un attimo, scendere ancora di più“.