Sonia Bruganelli e lo sgarbo contro Giulia Salemi: la replica per insinuare il contrario

Sonia Bruganelli ha davvero fatto un torto a Giulia Salemi dando il suo posto a Ciao Darwin a Soleil Sorge?

Le registrazioni della prossima edizione di Ciao Darwin sono in corso, riportando entusiasmo tra i fan dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nonostante l’attesa prolungata a causa di diversi rinvii, l’amato programma televisivo si appresta finalmente a fare il suo ritorno. Al momento, tuttavia, non è stata ancora comunicata ufficialmente una data di inizio, lasciando supporre che potremmo dover attendere la fine del 2023 o i primi mesi del 2024 prima di vedere la nuova edizione del programma di Canale 5. Ma come mai in queste ore si sta tanto parlando della nuova edizione di Ciao Darwin? Per via di Sonia Bruganelli e di uno sgarro che avrebbe fatto alla Salemi.

In queste ore infatti, si sono diffuse delle voci che coinvolgono Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che da tempo si occupa della gestione dei casting per lo show e anche Giulia Salemi, nota per il suo ruolo di “addetta social ” al GF Vip 7. Dalle voci trapelate, sembra proprio che la Salemi, dopo la sua ottima esperienza al Grande Fratello VIP, fosse stata designata a guidare la squadra degli “Influencer” in Ciao Darwin. Tuttavia, sembra che alla fine sia stata sostituita da Soleil Sorge, conduttrice del GF Vip Party nell’ultima edizione. Una scelta che per molti fan della Salemi, è una vera offesa.

Questa situazione ha suscitato l’interesse e le speculazioni dei fan sui motivi di tale cambiamento. In particolare, alcuni utenti sui social media hanno criticato apertamente Sonia Bruganelli, commentando sotto una sua foto su Instagram. Una delle utenti ha espresso il proprio disappunto affermando: “Cara Sonia, lei mi è sempre sembrata una persona onesta e di parola. Sostituire Giulia Salemi con una qualunque Soleil dopo aver dichiarato pubblicamente che ci sarebbe stata lei a Ciao Darwin, la trovo di una bassezza inaudita. Le faccio i miei complimenti”. Un commento che non è passato inosservato e ovviamente la Bruganelli, ha deciso di rispondere.

La replica di Sonia Bruganelli alle insinuazioni

In risposta a questi commenti, Sonia Bruganelli ha replicato con una frase che molti hanno interpretato come una frecciatina verso Giulia Salemi: “È accaduto l’esatto contrario“. Questa dichiarazione lascia intendere che sia stata Giulia a rinunciare all’ultimo minuto? E se sì, per quale motivo? Le parole di Sonia lascerebbero intendere quindi che lo sgarbo, lo abbia fatto la Salemi, decidendo all’ultimo di non partecipare al programma e che quindi la Sorge sia stata solo un ripiego, ben voluto ma pur sempre una seconda scelta in questo caso.

E pensare che le avevamo lasciate intente a scambiarsi regali costosi e dolcissime parole al miele…