Del Debbio zittisce un ragazzino ospite di Dritto e Rovescio dopo le offese: dito medio e fuga da Rete 4

A Paolo del Debbio non sono piaciute le risposte di un giovane ospite di Dritto e Rovescio e la discussione è finita con un bel dito medio

Momenti di imbarazzo nella puntata di Dritto e Rovescio in onda l’11 maggio 2023 su Rete 4, quando Paolo Del Debbio è stato costretto a prendere una decisione su un ospite che aveva offeso, a detta del conduttore, i presenti dandogli degli scemi. Un momento di imbarazzo che si è concluso con un bel dito medio rivolto al conduttore…

Il giovane rapper ha iniziato la sua presentazione dicendo di essere arrivato in Italia da quando aveva 8 anni ma di non essersi mai integrato perchè è sempre stato discriminato per la sua nazionalità. Il suo gruppo ha nel nome la parola mafia, e il giovane spiega che questa è una scelta ben precisa. “Ci chiamiamo così perchè lo stato è la mafia” ha detto nello studio di Rete 4. “Dovete spiegarmi perchè lo stato italiano è mafia” ha detto quindi Del Debbio chiedendo ai suoi due ospiti, insieme al giovane c’era infatti un altro componente del gruppo. “Pechè per voi politici siamo noi il problema, noi stranieri” ha detto il giovane ribadendo che da anni, sin da quando era piccolo, al suo arrivo in Italia, è sempre stato vittima di discriminazioni. “Il vero problema siete voi perchè al posto di rivolvere i problemi li create” ha continuato il ragazzo provando ad argomentare le sue convinzioni e a dare un senso alle sue idee. “Io sono sempre stato emarginato” ha detto il ragazzo nella trasmissione di rete 4, aggiungendo anche di non saper bene come spiegare quello che ha provato per tanti anni. L’ospite di Dritto e rovescio ha poi spiegato che prima di iniziare a fare musica si arrangiava facendo dei lavoretti in nero. Poi però ha spiegato che in passato aveva fatto anche dei reati, furto e spaccio. Lo faceva per bisogno e poi è stato anche in una comunità. “Io non è che rubo un telefonino perchè mi piace, io lo rubo per rivenderlo” ha detto il giovane ospite della trasmissione di Rete 4.

La musica come riscatto

“Ora con le mie canzoni provo a lanciare un messaggio ai giovani della mia generazione, ma quello che dico voi non potete capirlo perchè c’è lo slang” ha detto il ragazzo.

Le parole del giovane non sono piaciute a Del Debbio che ha commentato: “Magari qui non siamo proprio tutti una massa di scemi” ha detto il conduttore di Rete 4. E mentre il pubblico applaudiva, il ragazzo ha commentato: “Ma lo siete, lo siete” e a quel punto il conduttore ha reagito bruscamente, invitando il suo ospite a mettersi a sedere, non volendo più ascoltare quanto avesse da dire.

Dito medio e fuga dallo studio di Rete 4

I due ragazzi quindi hanno deciso di non continuare a stare nello studio di Rete 4 e se ne sono andati, con tanto di dito medio rivolto al conduttore. Lo hanno anche invitato a cambiare parrucchiere, visto il suo taglio di capelli. Del Debbio si è mantenuto calmo, sottolineando che il suo spirito da toscanaccio lo porterebbe ad avere un’altra reazione ma è meglio andare avanti e continuare.